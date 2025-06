"C dans l'air" mercredi 4 juin 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 4 juin 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 4 juin 2025, Caroline Roux reçoit Laurence Rossignol, sénatrice PS du Val-de-Marne, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes. Elle est la co-autrice d'un rapport sénatorial sur l'industrie du porno.

Aujourd'hui, Aylo, maison mère des sites pornographiques Youporn, Pornhub et Redtube, doit suspendre l'accès aux contenus de ses plateformes en France afin de protester contre l'obligation de vérification de l'âge des utilisateurs. L'obligation de vérification de la majorité de leurs utilisateurs s'applique depuis mars à tous les sites pornographiques en France, et ceux établis dans et hors de l'Union européenne. Ils doivent exiger l'envoi d'une photo ou d'un document d'identité par exemple, en proposant au moins une méthode respectant le principe de double anonymat qui permet de prouver sa majorité sans divulguer son identité. Aylo défend de son côté une vérification de l'âge au niveau des appareils et de leur système d'exploitation.

"Pornhub, YouPorn et Redtube refusent de se conformer à notre cadre légal et décident de partir. Tant mieux ! Il y aura moins de contenus violents, dégradants, humiliants accessibles aux mineurs en France. Au revoir", a commenté de son côté Aurore Bergé, ministre en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, sur le réseau social X.

Laurence Rossignol eviendra également sur les ravages de la pornographie, en particulier chez les mineurs. Dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rendent en moyenne chaque mois sur les sites pornographiques et ils sont près des deux tiers à les consulter entre 16 et 17 ans, selon une étude de l'Arcom.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Nicolas Bouzou, économiste, chroniqueur à L’Express.

Christine Ockrent, journaliste spécialiste des Affaires étrangères sur France culture.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Gallagher Fenwick, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

Le thème de l'émission :

Trump / Musk : le premier clash !

Après un peu plus de cinq mois à la tête du département de l’Efficacité gouvernementale, Elon Musk a officiellement quitté l’administration Trump. Et si, vendredi dernier, les deux hommes affichaient encore une belle entente dans le Bureau ovale lors de la cérémonie de départ du DOGE, cette fois, la rupture semble bel et bien consommée. Sitôt parti de la Maison-Blanche, le milliardaire a violemment critiqué, sur son réseau social X, la grande loi budgétaire du président américain. Une "abomination répugnante. Honte à ceux qui ont voté pour : vous savez que vous avez eu tort. Vous le savez", a ainsi fustigé mardi l’homme le plus riche du monde.

Présenté comme un catalogue de mesures visant à réformer le pays en profondeur, le texte n’a manifestement pas convaincu Elon Musk. "J’ai été très déçu de voir que le projet de loi augmentait le déficit budgétaire au lieu de le réduire et qu’il sapait le travail de l’équipe du DOGE. (...) Je pense qu’une loi peut être grande ou elle peut être belle. Mais je ne sais pas si elle peut être les deux", a aussi regretté le Sud-Africain sur CBS News, le 1er juin, accusant dans un autre tweet le Congrès de mettre "l’Amérique en faillite".

La dette américaine s’élève actuellement à 36 200 milliards de dollars, soit 122 % du produit intérieur brut. Elle augmente d’environ 1 000 milliards de dollars tous les trois mois, mais cette cadence devrait s’accélérer avec le projet de loi fiscale promu par Donald Trump. Surnommé "THE ONE, BIG BEAUTIFUL BILL !" ("Le seul, grand et beau texte") par le président sur son réseau Truth Social, il prévoit par exemple 880 milliards de dollars de coupes budgétaires sur une dizaine d’années, concernant principalement les programmes d’assurance santé de 70 millions d’Américains aux revenus modestes. Surtout, il concrétise la prolongation des baisses massives d’impôts accordées durant son premier mandat avant leur expiration, en fin d’année. Ce qui fait dire à l’opposition qu’il s’agit du "plus grand transfert de richesse des pauvres vers les riches de l’histoire américaine", puisqu’il accentue le déficit budgétaire du gouvernement et gonfle la dette publique.

La Chambre des représentants a adopté de justesse (215 voix contre 214) le "grand et beau" projet de loi de finances réclamé par le président américain. Mais, pour le faire adopter, Donald Trump a dû recourir aux pressions et aux menaces. Désormais, le texte doit être débattu au Sénat, où des républicains ont déjà exprimé des objections, alors que, sur les marchés, la dette américaine et plusieurs clauses du projet inquiètent.

Pour l’heure, Donald Trump n’entend rien changer. Le président américain continue de se mettre en scène depuis le Bureau ovale de la Maison-Blanche : un jour artisan d’une violente guerre commerciale, en signant de nouveaux décrets faisant passer de 25 % à 50 % les droits de douane imposés aux importations d’acier et d’aluminium ; un autre, en imposant une nouvelle séance d’humiliation à l’un de ses invités devant des journalistes triés sur le volet. Après Zelensky, c’est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a fait les frais, ces derniers jours, du dispositif organisé par l’ancienne star de télé-réalité.

Mais tandis que Trump théâtralise sa présidence, les voyants économiques virent au rouge. Les marchés doutent, la récession menace, et la consommation des ménages fléchit, étranglée par l’inflation. Jamie Dimon, le patron de JPMorgan, a récemment tiré la sonnette d’alarme : la politique économique actuelle pourrait déclencher une crise majeure de la dette américaine.

Alors, quelles sont les raisons de la rupture entre Elon Musk et Donald Trump ? Faut-il craindre une crise majeure de la dette américaine ? Quelles en seraient les conséquences ? Quel est le bilan de la diplomatie-spectacle de Donald Trump ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.