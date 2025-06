"Echappées belles" : Côte d'Armor, la Bretagne en action, samedi 7 juin 2025 sur France 5

Samedi 7 juin 2025 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène en Bretagne dans le département des Côtes d'Armor.

Degemer mat, bienvenue dans les Côtes d’Armor, ce territoire breton baigné par la Manche et l’Atlantique, sculpté par les vents et façonné par une relation viscérale à la mer.

Au fil de ses rencontres, Ismaël va découvrir que ce lien à l’océan n’est pas qu’économique ou géographique. Il est culturel, spirituel, presque mythique. Ici, la mer est une mémoire vivante et une source d’identité profonde. Les Bretons vivent avec, parfois contre, mais toujours en lien étroit avec son rythme. Elle nourrit les chants, les légendes, les traditions, et façonne l’identité d’un peuple fier et résilient.

Un voyage iodé et authentique, entre terre et mer, qui invite à ralentir, à écouter les récits du large et à sentir battre le cœur d’une Bretagne profondément maritime.

Peut-on vraiment saisir l’identité de ce territoire sans comprendre ce lien intime et indéfectible qui unit les bretons à la mer ? En quoi l’âme bretonne est-elle tant tournée vers le large ?