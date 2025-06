"Faites entrer l'accusé" : Le secret défense des Silva-Marquez sur RMC Découverte dimanche 8 juin 2025 (vidéo)

Dimanche 8 juin 2025 à 21:10, RCM Découverte diffusera un inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Silva-Marquez, une tentative de suicide collectif survenue le 22 novembre 2015 à Nieul-sur-Mer, en Charente-Maritime.

Pendant 12 ans, Marie-José Marquez et ses deux enfants, Élisabeth et Marc Silva, affirment avoir été victimes d'un complot orchestré par l'État français, car ils détenaient, selon eux, des informations de la plus haute importance depuis 2003.

Marc Silva, alors policier, aurait découvert qu'un "secret défense" pesait sur des disparitions d'enfants. Grâce aux pouvoirs ésotériques de sa sœur, Élisabeth, il aurait même trouvé des pistes permettant de remonter jusqu'au ravisseur d'Estelle Mouzin. Ces pistes, consignées dans un rapport de 71 pages, ont été adressées au ministre de l'Intérieur et au garde des Sceaux. Des informations présentées comme « de la plus haute importance », mais que les autorités n'ont... évidemment pas prises au sérieux.

Persuadée de représenter une menace, la famille s'exile en Europe, puis aux États-Unis. À leur retour en France, la situation se dégrade : Marc Silva est renvoyé de la police et sommé de rendre son arme de service. Élisabeth Silva rédige alors un livre de 320 pages ainsi que de nombreuses lettres adressées aux autorités françaises et étrangères, dénonçant un « déni de justice » à leur égard.

Cette longue dérive paranoïaque atteint son paroxysme lorsque la famille se persuade que l'État va désormais s'en prendre à ce qu'ils appellent « leur trésor » : une petite princesse de deux ans, que les Silva affirment vouloir protéger des agressions sexuelles supposées de son père. C'est ainsi que, dans un ultime geste de désespoir, Marie-José Marquez et ses deux enfants commettent l'irréparable : un crime... en dansant.

En mai 2019, Élisabeth Silva et Marie-José Marquez ont été condamnées respectivement à 20 et 15 ans de prison par la Cour d'assises de Charente-Maritime. Des peines confirmées en appel.