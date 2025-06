"C dans l'air" samedi 7 juin 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 7 juin 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 7 juin 2025, Axel de Tarlé recevra Sabine Roux de Bézieux, présidente de la Fondation de la mer.

La ville de Nice s’apprête à accueillir du 9 au 13 juin la troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC 3), co-organisée par la France et le Costa Rica en présence d’une cinquantaine de chefs d’Etat et de gouvernement. L’occasion pour Sabine Roux de Bézieux de revenir sur les enjeux de ce sommet crucial pour ces écosystèmes marins qui recouvrent 70% de notre planète, apportent 50 % de nos besoins en oxygène et absorbent 90 % de l'excès de chaleur généré par les activités humaines.

Pourtant, chaque minute, l’équivalent d’un camion-poubelle de plastique est déversé dans les océans, la montée des eaux grignote nos côtes du fait du réchauffement climatique et la surpêche menace la biodiversité marine du fait, notamment, de la pratique du chalutage de fond.

Donald Trump, lui, vient d’ouvrir la voie à l’exploitation minière sous-marine dans les eaux internationales, faisant craindre des dommages irréversibles. L’absence de délégation américaine à l’UNOC 3 n’est à cet égard pas étonnante.

La ratification du Traité sur la haute mer, adopté en 2023 et dont l’objectif est de protéger la biodiversité dans les eaux internationales, est dès lors plus que jamais attendue, tout comme davantage d’attention portée aux aires marines protégées.

Sabine Roux de Bézieux nous aidera à décrypter ces enjeux à l’avant-veille de l’ouverture du sommet sur l’océan.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

François Ecalle, ancien rapporteur général à la Cour des Comptes, président de Fipeco.

Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business.

Isabelle Raymond, cheffe du service économique à Franceinfo.

Le thème de l'émission :

Budget : des dépenses... et des dépenses

« Encombrement » et « excès des fraudes ». Telles sont les raisons invoquées cette semaine au Sénat par le ministre de l'Économie, Éric Lombard, pour suspendre temporairement MaPrimeRénov'. L’enveloppe budgétaire aurait été consommée, le gouvernement veut donc remettre à plat ce levier pour encourager la rénovation énergétique des logements.

De quoi mettre vent debout l'opposition de gauche. « Votre gouvernement accélère son désengagement brutal du financement de la transition écologique », a dénoncé le sénateur écologiste Ronan Dantec. « Une fois réglé, le processus pourra continuer » a voulu rassurer Lombard. En attendant, les particuliers patientent longtemps avant d'être aidés. C dans l'air a rencontré un habitant de Clamart (Hauts-de-Seine) qui attend désespérément 40.000 euros pour la rénovation de son logement.

Cette suspension arrive au moment où le gouvernement cherche 40 milliards d’euros pour renflouer les caisses de l'État. C’est l’équation sur laquelle planche Bercy pour le budget 2026. Plusieurs pistes se dessinent comme celle de la TVA sociale. Mais cette mesure a ses détracteurs : les syndicats, la gauche, et le RN, qui pourrait censurer François Bayrou sur ce motif. Celui-ci évoque aussi la possibilité d'une année blanche pour geler tous les budgets, comme les allocations, le portefeuille des collectivités ou l'indexation des retraites. Le Premier ministre pourrait l'annoncer après la cession parlementaire pour échapper au risque de censure.

Pendant ce temps, à droite, les divergences sur les questions budgétaires permettent à plusieurs ténors de se positionner pour 2027. Dans son dernier livre, Édouard Philippe prône la rigueur budgétaire mais Xavier Bertrand l'accuse d'être en partie responsable du bilan macroniste. La popularité de Philippe est aussi rattrapée par celle de Bruno Retailleau. Beaucoup verrait bien le très droitier ministre de l'Intérieur à l'Élysée.

Alors, quels sont les problèmes de MaPrimeRénov' ? François Bayrou fera-t-il passer son budget 2026 ? Qui est le mieux placé à droite pour la présidentielle ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.