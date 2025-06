"Enquête de santé" : Mieux vivre avec l'arthrose, mardi 10 juin 2025 sur France 5

Mardi 10 juin 2025 à 21:05 sur France 5, le magazine "Enquête de santé", présenté par Marina Carrère d'Encausse, proposera une soirée consacrée à l'arthrose.

Rouillées, coincées, grippées… Que faire quand nos articulations nous paralysent et qu’un jour il devient impossible de se lever, de s’habiller, de monter un escalier ou d’aller travailler ?

Comme Sylvie, Juliette et Gabriel, 7 millions de personnes en France souffrent d’arthrose, le plus fréquent des rhumatismes qui touche surtout les articulations des genoux, des hanches, des mains et du rachis.

En dépit de sa fréquence, l'arthrose reste mal connue et l’objet de très nombreuses idées reçues. Ce serait une « maladie de vieux » contre laquelle « il n’y aurait rien à faire ». Pourtant, l’arthrose n’est pas une fatalité et il est possible de mieux vivre avec cette maladie sans médicaments.

À 50 ans, Juliette est handicapée par une arthrose du genou à cause de son surpoids. Depuis quelques semaines, elle s’est lancée dans l’activité physique adaptée qu’elle pratique de une à trois heures par semaine.

Gabriel, 73 ans, souffre d’arthrose lombaire et ne se priverait pour rien au monde de sa cure thermale de trois semaines qu’il effectue chaque année dans sa ville de Dax.

Quant à Sylvie, 74 ans, elle va bénéficier de la pose d'une prothèse pour soulager une arthrose du pouce qui l’handicape depuis plus de dix ans.

Quelles sont les solutions les plus efficaces pour soulager les douleurs qui empoisonnent le quotidien ? Activité physique, soins thermaux ou encore alimentation anti-inflammatoire... Une nouvelle hygiène de vie peut-elle vraiment tout changer ? Et quand faut-il envisager la pose d’une prothèse ?

Les invités :

Pr Jérémie Sellam Paris, rhumatologue à l'Hôpital Saint-Antoine / AP-HP

Pr Sébastien Czernichow, nutritionniste à l'Hôpital Européen Georges Pompidou / AP-HP

Pr Adeline Cambon-Binder, chirurgienne orthopédiste à l'Hôpital Saint-Antoine / AP-HP

Dr Jennifer Zauderer, médecin en médecine Physique et Rééducation, médecin su sport à l'Hôpital Cochin / AP-HP

Sylvie Le Blastier, témoin qui fera un retour sur son opération.