"Des racines & des ailes - Jubilé du Vatican, quand Rome retrouve sa splendeur", mercredi 11 juin 2025 sur France 3 (vidéo)

Mercredi 11 juin 2025 à 21:05 sur France 3, Carole Gaessler vous proposera de découvrir dans "Des racines & des ailes" les préparatifs du Jubilé du Vatican, un événement exceptionnel dans les plus beaux monuments de Rome.

En 2025, la Ville éternelle accueille le jubilé et attend plus de 32 millions de visiteurs. Tous les vingt-cinq ans, cet événement est un moment d’effervescence pour Rome, qui en profite pour restaurer et mettre en lumière ses trésors architecturaux et culturels. "Des racines & des ailes" a suivi les préparatifs de cette année exceptionnelle dans les plus beaux monuments de la ville.

L’architecte Agnès Chodzko supervise les restaurations des églises françaises de Rome. Parmi elles, la célèbre Sainte-Trinité-des-Monts, perchée au sommet des escaliers de la place d’Espagne, et Saint-Louis-des-Français, réputée pour abriter trois tableaux du Caravage. Ces joyaux architecturaux retrouveront leur éclat grâce à son travail passionné.

Au palais Farnèse, siège de l’ambassade de France, nous suivrons la restauration de la spectaculaire corniche de Michel-Ange et la découverte de mystérieux graffitis dans la galerie des Carrache, le joyau du palais.

Au Vatican, les artisans nous ouvrent les portes des lieux le plus secrets du Saint-Siège et se mobilisent pour restaurer les chefs-d’œuvre de la basilique Saint-Pierre. Le monumental baldaquin baroque du Bernin, culminant à 29 mètres de hauteur, fait l’objet d’une restauration minutieuse et nous offre une vue inédite sur la basilique.

À quelques pas de la place Saint-Pierre, Gaétan Gaillard fait ses premiers pas dans la plus petite armée du monde en tant que garde suisse. Il va devoir apprendre à incarner le service d’apparat mais aussi les sports de combat et le maniement d’une arme pour la sécurité du pape.

Un film écrit et réalisé par Sandra Malfait.