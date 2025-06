"C dans l'air" lundi 9 juin 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 9 juin 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 9 juin 2025, Caroline Roux recevra Marc Lazar, historien et sociologue, professeur émérite à Sciences Po, et à l'université Luiss de Rome.

Un an après les élections européennes, et deux ans avant la présidentielle, Marine Le Pen et Jordan Bardella s'affichent ensemble lundi dans le Loiret lors d'un meeting avec plusieurs de leurs partenaires européens. L'événement a été baptisé "La fête de la victoire": celle remportée ce 9 juin 2024, il y a un an jour pour jour, par le Rassemblement national lorsque sa liste est arrivée en tête du scrutin européen en recueillant 31,37 % des suffrages, à l'époque le meilleur score de l'histoire du parti d'extrême droite lors d'un premier tour.

Sont présents le vice-président du Conseil des ministres italien Matteo Salvini, le leader du parti espagnol Vox Santiago Abascal, ainsi que le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui s'est déjà fendu dimanche sur Facebook d'un message évoquant Montargis, théâtre de violences urbaines il y a deux ans et selon lui "un exemple à petite échelle de ce (...) qui se passe lorsque les patriotes perdent le contrôle".

L'anniversaire des Européennes du 9 juin coïncide également avec celui de la dissolution. Le RN a depuis fait élire 120 députés. Un an après, Jordan Bardella a changé de statut, à présent candidat possible à la présidentielle si l'inéligibilité de Marine Le Pen devait être confirmée par la Cour d'appel à l'été 2026.

Marc Lazar, historien et sociologue, professeur émérite à Sciences Po, et à l'université Luiss de Rome, reviendra sur cette "Fête de la victoire", organisée dans le Loiret. Quelle est la tendance en Europe concernant les partis populistes, notamment après l'élection du président Karol Nawrocki en Pologne ? Quels sont les points communs entre Marine Le Pen et d'autres leaders européens, notamment Viktor Orban ? Aussi, quelles sont leurs différences, et leurs relations avec le président américain Donald Trump ?

Les experts invités :

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Gallagher Fenwick, grand reporter, spécialiste des questions internationales, ancien correspondant à Washington.

Anne Deysine, juriste et politologue, spécialiste des États-Unis.

Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, chroniqueur sur la politique américaine pour Les Jours.fr

Piotr Smolar, correspondant aux Etats-Unis pour le journal Le Monde.

Le thème de l'émission :

Que se passe-t-il à Los Angeles ? Depuis vendredi, des habitants manifestent dans la mégapole californienne contre la politique migratoire de l’administration Trump, à la suite d’opérations musclées menées par les agents fédéraux de l’immigration (ICE). L’envoi, samedi, de la Garde nationale sur ordre du président américain, contre l’avis du gouverneur démocrate de l’État, est loin d’avoir calmé les esprits. Pour le troisième jour consécutif, des heurts ont opposé les forces de sécurité à des manifestants qui protestent contre la politique d’expulsion massive et dénoncent l’envoi des premiers soldats par Washington — une manière, selon eux, d’instrumentaliser la situation.

Donald Trump exploite-t-il les incidents à Los Angeles ? C’est en tout cas l’avis de la maire démocrate de la cité californienne, qui affirme contrôler la situation. "Ce que nous voyons à Los Angeles, c’est un chaos provoqué par l’administration. Le déploiement des troupes fédérales est une escalade dangereuse."

En Californie, les fractures de l’Amérique éclatent au grand jour : d’un côté, les démocrates accusés de laxisme sur la politique migratoire ; de l’autre, les républicains de Donald Trump, déterminés à appliquer les mesures et à faire un exemple dans le fief de l’un de leurs principaux opposants, au risque de plonger un peu plus le pays dans une crise institutionnelle.

"C’est une atteinte grave à la souveraineté de l’État", a dénoncé le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom. "Nous n’avions pas de problème jusqu’à ce que Trump s’en mêle", a-t-il accusé sur X. Les gouverneurs des États démocrates ont fustigé un « abus de pouvoir alarmant", rappelant que la Garde nationale est traditionnellement mobilisée lors de catastrophes naturelles, et non pour réprimer des mouvements sociaux. Il s’agirait du premier déploiement unilatéral de la Garde nationale par un président sans l’accord d’un gouverneur depuis 1965, selon Kenneth Roth, ancien directeur de Human Rights Watch.

Cette décision inédite du président Trump marque une nouvelle étape dans sa confrontation avec les États et les villes démocrates sur la question migratoire. À l’heure où il est en échec sur d’autres volets de sa politique (économie, inflation, guerres commerciales, diplomatie) et qu’il vient de rompre de façon fracassante avec Elon Musk, le républicain durcit encore sa politique anti-immigration, pour montrer à ses électeurs déboussolés qu’il tient ses promesses. Ainsi, l’interdiction d’entrée aux États-Unis pour les ressortissants de douze pays, édictée la semaine dernière, est entrée en vigueur ce lundi, selon un nouveau décret présidentiel. Sont concernés les ressortissants d’Afghanistan, de Birmanie, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de Guinée équatoriale, d’Érythrée, d’Haïti, d’Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan et du Yémen.

La Maison-Blanche a également décidé, ces derniers jours, la suspension du traitement des visas pour les étudiants étrangers, le temps pour l’administration Trump de mettre en place une procédure permettant d’examiner le contenu de leurs réseaux sociaux. Parallèlement, des vagues d’arrestations et d’expulsions sont mises en scène afin de frapper les opinions publiques.

Quelle est la situation en Californie ? Pourquoi l’envoi de la Garde nationale fait craindre une dérive autoritaire de Donald Trump ? Qu’est-ce que le "travel ban" ? Jusqu’où ira son bras de fer avec les universités ?

