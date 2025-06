"C ce soir" lundi 9 juin 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 9 juin 2025 à 22:55 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Avec deux chroniqueurs en alternance : Laure Adler et Arthur Chevallier.

Thème et invités du lundi 2 juin 2025 :

Dissolution • Un an après, la démocratie abîmée ?

La France et les Français un an jour pour jour après le choc de la dissolution… Avec le recul nécessaire, quel bilan tirer de ce choix d’Emmanuel Macron ? Pire erreur de la 5ème République qui a plongé le pays dans la léthargie et l’immobilisme ou décision qui a malgré tout permis une clarification nécessaire ? Quelles conséquences sur le rapport des Français à la politique ?

En plateau, Karim Rissouli reçoit :

Jean Garrigues, historien, président de la Commission internationale d’Histoire des assemblées.

Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste, maîtresse de conférence à l'université de Rouen, membre associé de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne.

Jérôme Sainte-Marie, politologue, formateur des cadres du Rassemblement National, président de l’Institut Pollingvox.

Richard Ramos, député Les Démocrates du Loiret, secrétaire général adjoint du Modem.

Pauline de Saint Remy, journaliste, cheffe du service politique de Politico.

Sylvain Bourmeau, journaliste, professeur associé à Paris I, directeur du journal AOC, producteur de l'émission « La Suite dans les idées » sur France Culture.