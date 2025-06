"Envoyé Spécial" jeudi 12 juin 2025 sur France 2, sommaire du magazine…

Jeudi 12 juin 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 12 juin 2025 :

Passion musculation : même à la campagne !

En 15 mois, la petite salle de sport a transformé la vie des habitants d’Ailly-sur-Noye, dans les Hauts de France. Dans cette commune rurale de 2700 habitants, le pari était risqué pour Cyril Bouthors, le gérant de la salle. Mais son paradis de la fonte et de la sueur s’est vite rempli et l’aventure est devenue rentable en quelques mois. Les équipes d'Envoyé spécial vous font découvrir l’histoire émouvante de Sylvie, 49 ans, ancienne obèse. La musculation a changé sa vie et l’a aidée à reprendre confiance en elle.

A 77 ans, Maurice, lui, est le doyen de la salle et il préfère la musculation au club du 3ème âge ! Pour ce retraité, venir tous les jours est non seulement un moyen de rester en forme, mais aussi l’assurance de rencontrer du monde. Le prêtre d’Ailly-sur-Noye s’est abonné pour pousser de la fonte au milieu de ses ouailles ! Après avoir conquis les métropoles, la « muscu » a trouvé sa place dans les campagnes, là où on ne l’attendait pas.

Interview exclusive de Tibo Inshape

Elise Lucet s’invite aussi dans la salle de sport personnelle de Tibo Inshape, le YouTubeur le plus suivi de France. Ils parleront de musculation bien sûr, mais aussi de politique.

Un reportage de Lila Bellili, Raphaëlle Duroselle et Nathalie Masson-Cartier.

Israël : ces soldats qui refusent la guerre

C'est un mouvement naissant qui inquiète l'armée israélienne. Depuis le début de l'année, 20% des 300 000 réservistes de Tsahal n’ont pas répondu à l’appel au combat. Pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, l'un de ces déserteurs, Daniel Yohaval, 32 ans, a été mis en prison par un tribunal militaire. Il a refusé publiquement de prendre part à une guerre qui met en péril, selon lui, la vie des otages israéliens, comme celle des Palestiniens.

Impensable il y a quelques mois, ce mouvement de défection s'affiche aujourd'hui au grand jour. Certains déserteurs, ou « refuzniks », ont même manifesté devant la prison où est incarcéré Daniel Yohaval. Parmi eux, Neta et Yuval, qui refusent de prendre part à ce qu’ils considèrent comme des « crimes de guerre » commis par leur armée.

Plus inquiétant pour l'état major israélien, des officiers font aussi défection. Comme ce chef d'une unité anti explosifs qui témoigne anonymement de sa lassitude pour une guerre dont il ne voit plus l'issue, ou encore ces milliers de haut gradés à la retraite qui signent une pétition pour l'arrêt des combats.

La coalition au pouvoir menée par Benyamin Netanyahou veut croire à un mouvement très minoritaire. Mais dans les rues de Tel Aviv, lors les rassemblements de la gauche israélienne, désormais aux côtés des photos des otages israéliens s’affichent aussi à d'autres clichés : portraits de femmes et d’enfants palestiniens tués sous les bombardements.

Un reportage de Julien Fouchet, Guillaume Le Goff, Matan Cohen et Alexis Guillot.