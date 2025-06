"C dans l'air" mardi 10 juin 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 10 juin 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 10 juin 2025 Caroline Roux reçoit Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation l’Ifrap, et auteure de « Face au mur », publié aux éditions de l'Observatoire.

Le gouvernement de François Bayrou cherche les 40 milliards d'euros nécessaires pour ramener le déficit public à 4,6% du PIB en 2026. Le ministre de l'Economie Eric Lombard table sur une réduction radicale des dépenses, "sans hausse globale des impôts". Il a indiqué qu'il fallait "qu'on engage la baisse du nombre de fonctionnaires", sans toutefois donner des précisions chiffrées. La piste d'une "année blanche" a également été envisagée. En clair, un gel budgétaire, sans ajustement sur l'inflation, qui selon le quotidien les Echos, permettrait de rapporter "15 à 25 milliards d'euros".

Ce matin, Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics, était l'invitée de RT. Elle a indiqué qu'il fallait "prendre des décisions historiques" car "il y a un risque de tutelle des institutions internationales et de nos créanciers".

Agnès Verdier-Molinié nous expliquera le plan de sa fondation pour faire des économies budgétaires, et nous donnera son avis sur le risque de mise sous tutelle de la France par le FMI.

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Marie-Estelle Pech, rédactrice en chef société à Marianne.

Surveillante poignardée : un "déferlement de violence insensé"

Vers 9 h ce matin, alors que les gendarmes effectuaient un contrôle inopiné des sacs devant un collège de Nogent, en Haute-Marne, l’un des élèves, pour une raison encore inconnue, s’est jeté sur l’assistante d’éducation présente sur place et l’a poignardée à plusieurs reprises avant d’être maîtrisé par les forces de l’ordre. Grièvement blessée, la jeune femme, âgée de 31 ans, est décédée.

Le suspect, Quentin G., âgé de 14 ans et inconnu des services de police, est actuellement entendu par les enquêteurs en garde à vue. Il devrait être examiné par un psychiatre. Des dispositions d’accompagnement ont été mises en place pour prendre en charge les élèves, leurs familles et le personnel de l’établissement. La ministre de l’Éducation nationale s’est rendue sur place en début d’après-midi. Interrogée sur le profil du suspect, Élisabeth Borne a parlé d’un "jeune qui ne présentait pas de difficultés particulières et qui était ambassadeur harcèlement". Elle a estimé qu’il faut une "réponse globale" face à ces drames. "On doit aussi agir sur la santé mentale", a expliqué la ministre, alors que les réactions dans la classe politique sont très nombreuses.

Le président de la République a dénoncé ce matin sur X un "déferlement de violence insensé (…) La nation est en deuil". Cette mort "horrifie et elle nous glace", a réagi sur X la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a déploré une "abomination". "L’école est frappée par l’ultraviolence. Elle résiste, mais ne peut pas tout. On ne peut pas lui demander de réparer seule des décennies d’abandon civique, de désagrégation du lien social et de propagation de la violence", a écrit de son côté Raphaël Glucksmann. La présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale Marine Le Pen, pour sa part, a écrit sur X : "Pas une semaine sans qu’un drame frappe l’école. Désacralisation de la vie, banalisation de l’ultraviolence, encouragée par l’apathie des pouvoirs publics à y mettre fin, explosion du port d’armes blanches : les Français n’en peuvent plus et attendent une réponse politique ferme", a affirmé la leader d’extrême droite, sans en dire plus.

Le Premier ministre, qui sera l’invité du 20 heures de TF1, a indiqué vouloir faire de "la menace des armes blanches chez nos enfants" un "ennemi public". Le 24 avril dernier, après une attaque au couteau à Nantes, François Bayrou avait fait renforcer les contrôles inopinés et les fouilles des sacs devant les établissements scolaires. Il avait également demandé "des propositions concrètes en matière de prévention, de réglementation et de répression pour endiguer le phénomène des violences commises par les mineurs avec des armes blanches". Un rapport avait été remis en mai avec une série de propositions : interdiction de la vente, directe comme en ligne, des armes zombies, vidéoprotection et interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaires… Parallèlement, le gouvernement entend interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, en imposant aux plateformes la vérification de l’âge au moment de la création d’un compte. Mais il s’est heurté, pour l’instant, en Europe, à des questions techniques et de compatibilité avec le droit communautaire.

