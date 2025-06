"Complément d'enquête" jeudi 12 juin 2025 sur France 2 : touche pas à mon steak !

Jeudi 12 juin 2025 à 23:00 sur France 2, Tristan Waleckx vous proposera un nouveau numéro volet « La guerre de l'info » dans le magazine "Complément d'enquête".

Comment imaginer qu’au pays de la gastronomie, la viande deviendrait un jour objet de discorde ? Que le steak susciterait des débats houleux jusque dans les repas de famille ? Que la barbaque se transformerait en instrument politique ? Dans ce nouveau numéro de La guerre de l’info, nous avons remonté le fil de cette bataille à la fois commerciale et culturelle, qui oppose deux camps à couteaux tirés.

D'un côté, il y a les pro-viande, représentés par des lobbies puissants au service de toute une filière, des éleveurs aux distributeurs. De l’autre, on retrouve les défenseurs d’une alimentation végétale, au nom du bien-être animal, de l’environnement et de la santé. Une véritable guerre d’influence pour conquérir nos assiettes !

L’adage d’après-guerre selon lequel « il faut manger de la viande pour être en bonne santé » a vécu. D’après l’Organisation mondiale de la santé, une surconsommation de viande rouge augmente les risques de diabète et de certains cancers. Des études scientifiques ont aussi démontré que l’excès de produits carnés peut être mauvais pour le cœur et les artères. Les équipes de Complément d’enquête ont découvert comment l’interprofession de la viande et du bétail, Interbev, s’est trouvée un ambassadeur de poids pour promouvoir la consommation de viande, un professeur de médecine dont les recommandations sont très éloignées de celles des autorités de santé.

L’industrie du végétal n’est pas en reste. Elle déploie une communication musclée, voire très offensive, n’hésitant pas à aller sur le terrain de ses concurrents, pour promouvoir ses alternatives à la viande dans les rayons. Face à cette concurrence, le camp de la viande organise la riposte. Les équipes du magazine ont enquêté sur les méthodes menées dans les coulisses du pouvoir pour que des mots tels que « steak, jambon, lardons, nuggets, boulettes… » soient interdits aux produits végétaux.

Pour défendre son bout de steak, le lobby de la viande est aussi entré en guerre contre L214. L’association qui se bat pour le bien-être animal est accusée de financements occultes, et d’objectifs cachés au service de la food tech américaine. Ou comment la bête noire de la filière viande se retrouve au cœur d’une opération de lobbying menée par des acteurs de l’agroalimentaire, auprès de certains élus.

Une enquête de Lucile Berland et Matthieu Lère pour France TV Presse.