"Ça commence aujourd'hui" jeudi 12 juin 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Jeudi 12 juin 2025 à partir de 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans "Ça commence aujourd'hui". Voici le sommaire des deux numéros diffusés.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Au sommaire des deux numéros diffusés jeudi 12 juin 2025 sur France 2 :

13:55 Mariage annulé !



Une rencontre et une demande en mariage 6 mois plus tard, entre Vanessa et cet homme, c’était une évidence. Trois semaines avant la cérémonie, alors qu’ils sont en voiture, il lui annonce brutalement qu’il pense qu’ils ne sont pas compatibles et il lui avouera ne plus l’aimer.

Emilie était en couple avec son compagnon depuis 8 ans lorsqu’il l’a demandée en mariage. Lui, travaillant à l’étranger, le projet était de revenir en France après leur union. Après une lune de miel tout aussi parfaite que mariage, Emilie ne reverra jamais son mari, qui la quittera au téléphone.

15:05 Violences conjugales : elles trouvent le courage de parler enfin !



Depuis près de sept ans, Ça commence aujourd'hui s'associe à la lutte contre les violences faites aux femmes en donnant la parole à des invités. Aujourd'hui, trois personnalités ont décidé de briser l'omerta, elles sont chanteuse, comédienne ou chef cuisinière et témoignent des violences qu'elles ont subies de la part de leur ex conjoint.