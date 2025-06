"On n'est pas d'accord !" vendredi 13 juin sur M6, voici les cas qui seront traités par Julien Courbet

Vendredi 13 juin à 21:10, M6 diffusera un nouveau numéro de "On n'est pas d'accord !", un magazine présenté par Julien Courbet destiné à résoudre les conflits du quotidien.

Des Français qui sont en conflit (avec leurs voisins, leurs proches, un professionnel...) ont décidé de s’en remettre à Julien Courbet afin de savoir qui a tort et qui a raison dans leur différend.

Julien Courbet va réunir, en plateau et en public, les 2 parties qui s’opposent. Il va écouter les arguments des uns des autres, les confronter, envoyer un enquêteur sur place pour filmer la situation, consulter des experts… Pour, enfin, leur proposer un choix :

Soit ils arrivent enfin à se mettre d’accord et à trouver une solution négociée entre eux.

Soit c’est lui, Julien Courbet qui dira, à la lumière des éléments dévoilés, qui a tort et qui a raison dans leur conflit.

Une solution sera alors annoncée, qui pourra être inscrite dans un document officiel, un protocole d’accord, mettant ainsi définitivement fin au conflit.

Alors, dans ces affaires où personne n’est d’accord : qui a tort, qui a raison ?

Les cas qui seront traités dans numéro

Pauline contre Michel • La maison de la colère



Pauline loue une maison à Michel depuis deux ans, mais la situation devient un cauchemar à cause de l'humidité et des défauts. Elle accuse Michel de lui avoir caché ces problèmes. Michel, se sentant trahi, conteste les accusations et affirme que la maison est habitable.

Olivia contre Marijana • La guerre des étages



Olivia, vivant au deuxième étage, se plaint des bruits incessants et des cris de la famille qui loue auprès de Marijana l'appartement du dessous, rendant son quotidien invivable. Marijana, ne vivant pas sur place, doute de la gravité de la situation et défend ses locataires. Olivia demande un relogement ou des travaux d'insonorisation.

Gwendoline et Ludovic contre Yvon • Des voisins aux abois



Gwendoline et Ludovic, éleveurs de chiens, subissent les plaintes de leur voisin Yvon, qui se dit dérangé par les aboiements incessants. Ils veulent poursuivre leur activité sans pression et demandent à Yvon de cesser de les contacter. Yvon, quant à lui, cherche des solutions pour retrouver le calme chez lui.