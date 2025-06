"C dans l'air" jeudi 12 juin 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 12 juin 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 12 juin 2025, Caroline Roux recevra Nathalie Godart, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent à la Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF) et professeur des universités.

Plus d'adultes formés en milieu scolaire, une offre de soins plus lisible et graduée, davantage de soignants formés: le gouvernement a dévoilé mercredi un plan pour tenter de mieux repérer et soigner les troubles psychiques mais aussi de rendre plus attractive la psychiatrie. Dévoilées par le ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins Yannick Neuder à l'issue d'un comité stratégique interministériel, cette trentaine de mesures sont annoncées mi-2025, année où la santé mentale est grande cause nationale, mais aussi au lendemain du meurtre d'une surveillante de collège par un élève de 14 ans, source d'un émoi national.

Ce plan psychiatrie se veut le "point de départ" d'"un engagement durable", selon Yannick Neuder. "On doit s'appuyer en priorité sur les moyens que l'on a", a-t-il déclaré au Parisien, le ministère ne précisant pas si des fonds seraient débloqués. "La situation est trop grave", a déclaré le ministre ed la Santé dans le Parisien aujourd'hui. En effet, 13 millions de Français souffrent de troubles psychiques, et les admissions aux urgences pour souffrance psychique ont augmenté de 21% entre 2019 et 2023.

Nathalie Godart, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent à la Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF) est notre invitée. Elle nous donnera son ressenti de praticienne sur la santé mentale des adolescents et des jeunes adultes, qu'elle voit au quotidien. Le Covid a-t-il été un marqueur pour ces jeunes, qui étaient soit enfant soit adolescents lors des confinements ?

James André, grand reporter à France 24.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis et éditorialiste à Ouest-France.

Anne Deysine, juriste et politologue, spécialiste des États-Unis.

Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos.

Olivier Piton (en duplex), avocat aux barreaux de Paris et de Washington DC.

De New York à L.A... la colère anti-Trump s'étend

Chicago, Atlanta, New York… les émeutes qui ont commencé vendredi à Los Angeles pour s'opposer aux raids de la police de l'immigration (ICE) contre les immigrés clandestins, s'étendent au reste des Etats-Unis. Dans l'état de Washington où plusieurs manifestations ont éclaté, la ville de Spoklane a instauré un couvre-feu de mercredi à jeudi, suivant la mesure décrétée par la maire de Los Angeles Karen Bass, mardi. Avec le gouverneur de la Californie Gavin Newsom, ils sont les deux têtes de gondole du mouvement d'opposition à Donald Trump. Le président américain, qui a envoyé dans un premier temps la garde républicaine, puis 700 marines pour réprimer les émeutes, contre l'avis du gouverneur californien, les accuse désormais d'avoir payé des fauteurs de trouble et insurgés et de "faciliter l'occupation de la ville par des envahisseurs criminels". De son côté la maire a dénoncé l'escalade entretenue par la Maison Blanche : "Quand vous faites des descentes sur des lieux de travail, quand vous séparez parents et enfants et quand vous faites circuler des caravanes blindées dans nos rues, vous provoquez la peur et la panique".

Face à un Donald Trump qui n'entend pas changer de cap, un homme s'est porté candidat pour mener la révolte. À 57 ans, le gouverneur de la Californie Gavin Newsom a prononcé mardi un vibrant discours contre la politique de Donald Trump qui détruit, selon lui, la démocratie et l'état de droit : "Ce que nous voyons n’a pas trait à l’application de la loi – il s’agit d’autoritarisme, a-t-il déclaré. La Californie est peut-être la première. Mais ce ne sera pas la dernière. D’autres États suivront. La démocratie est la prochaine cible." Si le nom de Gavin Newsom circule désormais comme une candidature crédible pour la présidentielle 2028, les Américains le connaissaient déjà. Cet ancien homme d'affaires avait notamment débattu à la télévision avec le gouverneur républicain Ron DeSantis lors de la primaire républicaine, en 2023. Lors des gigantesques incendies qui avaient ravagé la Californie début 2025, Donald Trump avait lancé les hostilités en le qualifiant d'"incompétent". Leurs relations se sont ensuite envenimées. En avril, lors de l'annonce des droits de douane américains, la Californie est devenue le premier État américain à contester la décision en justice. Considéré comme modéré dans son camp, Newsom pourrait bien devenir le prochain leader du camp démocrate.

Pendant que les immigrés découvrent la violence de la politique de Donald Trump, d'autres minorités voient leurs droits rétrécir à vue d'œil, à l'image des personnes transgenres. "À partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera de dire qu'il n'y a que deux sexes, masculin et féminin", avait prévenu le président républicain lors de son investiture. Quelques semaines plus tard, ce détracteur du "wokisme" signait un décret excluant les femmes transgenres des catégories sportives féminines et un autre coupant les financements publics aux hôpitaux qui proposent des traitements de transition de genre aux moins de 19 ans. Près d'une trentaine d'États interdisent aujourd'hui ce type de soins. Dans un rapport publié début juin, l'ONG Human Rights watch s'est dite inquiète que ces lois "causent [aux personnes LTBT+] de graves préjudices, ainsi qu’à leurs familles". Depuis plusieurs jours, des marches des fiertés s'exercent un peu partout dans un climat tendu, certaines entreprises ont même retiré leurs sponsors.

Les émeutes de Los Angeles peuvent-elles aboutir à un mouvement national ? Qui est Gavin Newsom, la nouvelle bête noire de Donald Trump ? Et comment la communauté LGBT+ se retrouve ciblée par l'administration américaine ?

