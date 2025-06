"C l’hebdo" samedi 14 juin 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5 (vidéo)

Samedi 14 juin 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 14 juin 2025 :

18:55 C L'hebdo

« No Kings Days » : jusqu'où ira la contestation anti-Trump ?

De nombreuses manifestations ont lieu ce samedi aux États-Unis, jour de l’anniversaire de Trump, contre sa parade militaire. Pour en parler, Aurélie Casse reçoit :

Ulysse Gosset, journaliste.

Lucas Menget, grand reporter.

« Fascination pour la mort », « aucun regret » : le profil glaçant du collégien qui a tué une surveillante cette semaine interroge.

Laurent Valdiguié, journaliste.

20:05 C L'hebdo, la suite

Spéciale Animaux

Corinne Touzet, comédienne.

Raphaël Mezrahi, acteur.

Sarah Jeannin, psychologue et docteure en éthologie.

Plumes, chanteur.

Jean-Noël Rieffel, vétérinaire et écrivain.

Emmanuelle Pouydebat, biologiste.

Extrait vidéo

Frappes en Iran : l’opération secrète du Mossad. « Il y a des gens sur place qui les renseignent : "Le général Salami sera à tel endroit, à telle heure. Vous pouvez lancer la frappe." » explique Lucas Menget, grand reporter.