"[En]quête de sens" : Jeunesse en fumée, débat sur le cannabis lundi 16 juin 2025 sur T18

Lundi 16 juin 2025 à 20:50, T18 diffusera un nouveau numéro du magazine "[En]quête de sens" présenté par Ava Djamshidi dont le thème sera « Jeunesse en fumée ».

Apprendre, comprendre, découvrir : c'est la promesse du magazine "[En]quête de sens".

Chaque lundi soir à 20:50 sur T18, Ava Djamshidi et ses invités débattent d'un sujet de société faisant écho au documentaire diffusé en prime time.

Le cannabis sera au centre des discussions après la diffusion du documentaire « Jeunesse en fumée ».

Toujours plus puissant et addictif, la marijuana n'a plus rien à voir avec ce que certains fumaient il y a vingt ans. Ce documentaire donne la parole aux consommateurs adolescents.

Aucune annonce des invités de l'émission : T18 ayant fait le choix de ne pas les communiquer.