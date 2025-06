"Sommes-nous tous racistes ?", soirée événement sur France 2 avec Marie Drucker et Jamy Gourmaud (vidéo)

Mardi 17 juin 2025 à 21:10, France 2 propose une soirée révélatrice sur les mécanismes du racisme avec 50 volontaires confrontés à leurs préjugés inconscients.

Vous entrez dans une salle d’attente. Devant vous, quatre chaises. Les deux chaises du milieu sont occupées par un homme blanc et un homme noir habillés de la même manière : de quel côté allez-vous vous asseoir ?

Bienvenue dans Sommes-nous tous racistes ?

Dans ce « prime time » sans précédent, 50 volontaires participent à des expériences comme celle-ci : toutes documentées dans des publications scientifiques internationales et adaptées pour la télévision. Objectif : comprendre les mécanismes inconscients à l'origine de comportements discriminants.

En permanence, l'attitude des participants est observée et décryptée par notre conseiller scientifique Sylvain Delouvée et commenté par le réalisateur et comédien Lucien Jean-Baptiste.

Les résultats sont stupéfiants et riches d’enseignements sur ce qui se produit dans notre cerveau en matière de stéréotypes et de préjugés. Pour ne pas fausser les résultats de nos expériences, les 50 participants ignorent tout du but réel de l’émission.

Comment réagiront-ils lorsqu’ils apprendront la vérité ? Et nous, devant notre écran : quel impact aura pour nous la découverte de ces mécanismes psychosociaux qui sont à l'origine du racisme ?