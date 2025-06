"Ça commence aujourd'hui" mardi 17 juin 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Mardi 17 juin 2025 à partir de 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans "Ça commence aujourd'hui". Voici le sommaire des deux numéros diffusés.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Au sommaire des deux numéros diffusés mardi 17 juin 2025 sur France 2 :

13:55 Un 3ème enfant... et leur couple a volé en éclats !



À la naissance de son troisième enfant, Océane a souffert d’une sévère dépression post-partum. Le bébé qui souffrait de RGO nécessitait énormément d’attention. Au fil des mois, elle s’est éloignée de son mari, lui ayant des difficultés à comprendre son état. Océane a entamé une thérapie et Jason a pris soin d’être plus à l’écoute.

Justine et Clément formaient un couple très amoureux et très solide, mais depuis la naissance de leur petite dernière, il y a 5 mois, ils sont en crise. Après des semaines à ne même plus communiquer, ils ont enfin pu vider leur sac et tentent depuis de retrouver leur complicité.

15:05 Disparition : leur fille a perdu la vie pendant un séjour à l'étranger



Les invités de Faustine Bollaert ont traversé la pire des épreuves, leur enfant a disparu pendant un voyage à l'autre bout du monde. Ils rendent hommage à leurs enfants et viennent crier leur colère, car aujourd'hui, ils ne savent toujours pas ce qui est arrivé.