"C dans l'air" mardi 17 juin 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Ce mardi 17 juin 2025 Caroline Roux reçoit Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'Otan, et chercheur au Conseil européen pour les relations internationales.

Après l'attaque d'une ampleur sans précédent lancée vendredi par Israël pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique, le monde retient son souffle. Hier, le président américain Donald Trump a quitté de manière anticipée le sommet du G7 au Canada. Un départ soudain, un jour avant la fin du sommet, qui suscite depuis bon nombre d'interrogations. Alors que les spéculations montaient sur une participation américaine active à l'offensive aérienne sans précédent d'Israël, la Maison Blanche a réaffirmé que son armée restait cependant "dans une posture défensive" au Moyen-Orient.

Également présent au Canada pour le sommet du G7, Emmanuel Macron a appelé ce lundi à "cesser" les frappes contre les civils en Israël et en Iran, alors que les deux pays vivaient une cinquième nuit consécutive d'escalade militaire et d'échanges de barrages de missiles. Le président américain Donald Trump a ensuite assuré qu'un "accord" allait être trouvé concernant le conflit entre l'Iran et Israël, avant d'annoncer qu'il quittait prématurément le sommet. Selon les médias américains, Donald Trump devait présider une réunion avec son équipe en charge de la sécurité nationale à la Maison Blanche.

Camille Grand livrera son analyse sur la situation actuelle entre Israël et l'Iran, et sur le risque d'embrasement. Il nous donnera aussi son point de vue sur un possible retrait américain de l'Otan, dont le sommet se tiendra à la Haye, aux Pays-Bas, la semaine prochaine.

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique pour Le Figaro, ancienne correspondante en Russie.

Mariam Pirzadeh, rédactrice en chef, ancienne correspondante à Téhéran pour France 24.

Piotr Smolar (en duplex de Washington), correspondant aux Etats-Unis pour Le Monde.

Le thème du magazine :

Iran : les États-Unis se préparent-ils à la guerre ?

Les Iraniens sont prévenus. Donald Trump "n'est plus d’humeur à négocier" avec Téhéran, a-affirmé le président américain, qui a précipitamment quitté la réunion du G7 en Alberta, lundi, pour rentrer aux Etats-Unis. Personne ne semble en état de prédire ce que préparent les États-Unis, mais les mouvements de troupes américains ne laissent pas présager une accalmie. Le porte-avions américain Nimitz, qui croisait en mer de Chine méridionale, s'est dérouté en direction du Moyen-Orient, rejoignant les deux autres porte-avions présents dans la zone équipés de batteries anti-missiles. Dimanche, une trentaine d’avions ravitailleurs, principalement des KC-135 et des KC-46, ont quitté les États-Unis, pour se poser dans des bases européennes. Les États-Unis, que les Iraniens accusent déjà de participer à l'offensive israélienne, préparent-ils une attaque directe sur les sites nucléaires iraniens ? Difficile à dire. Les responsables américains restent évasifs : "Nous défendrons les intérêts américains" dans la région, a réaffirmé cette nuit Alex Pfeiffer, directeur de communication adjoint de la Maison Blanche. "Nous sommes en position défensive dans la région, pour être forts, dans la poursuite d’un accord de paix et nous espérons certainement que c’est ce qui se passera", a de son côté assuré le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth. Une chose est sûre, les bombardiers B-2, les seuls capables de transporter les bombes perforantes GBU-57, sont pour l'instant absents de la base américaine de Diego Garcia, dans l'océan indien.

Pendant ce temps, l'Iran semble à la merci des frappes israéliennes. Alors que plusieurs fortes détonations ont été entendues à Téhéran ce mardi, le régime des mollahs constate avec horreur qu'une multitude d'agents du Mossad, le renseignement extérieur israélien, a préparé depuis des mois l'offensive en sabotant les batteries de missiles sol-sol, en mettant hors d'état de nuire les systèmes de défense anti-aériens, et en visant spécifiquement des scientifiques du programme nucléaire iranien. Ce mardi, l’agence de presse iranienne IRNA a par ailleurs rapporté sur sa chaîne Telegram qu’une cyberattaque avait eu lieu contre les infrastructures de la banque Sepah. Huit mois après déclenché simultanément et à distance des milliers d'explosions de bipeurs de responsables du Hezbollah au Liban, les services de renseignement israéliens prouvent une fois de plus leur maîtrise tactique. L'État-major israélien a qualifié l'opération "Lion dressé" de "plus grand succès dans la collaboration entre les services de renseignements et l’armée dans toute l’histoire du pays".

À l'étranger, la diaspora iranienne s'inquiète. Lundi, plusieurs personnalités iraniennes, dont les Prix Nobel de la paix Narges Mohammadi et Shirin Ebadi, ont appelé dans une tribune au Monde à l'arrêt des hostilités entre les deux pays, tout comme à l'arrêt du programme nucléaire iranien. "Le peuple iranien (…) ne doit pas être sacrifié au nom des ambitions nucléaires et géopolitiques d’un régime autoritaire", écrivent-ils. D'Iran, où Narges Mohammadi a été emprisonnée pendant des années, à Paris où son mari Taghi Rahmani et leurs deux enfants ont trouvé refuge, la famille ne cesse de dénoncer la dictature des mollahs et la répression des femmes en Iran. Aujourd'hui en sécurité à Paris, le journaliste et militant iranien a lui-même passé 14 ans de sa vie en prison et connu la torture et les conséquences de l'isolement prolongé. Depuis Paris, les trois membres de la famille soutiennent leur mère, dont le visage est désormais connu dans le monde entier.

Que préparent les États-Unis en déplaçant leurs troupes ? Comment les agents du Mossad ont-ils permis la réussite de l'opération israélienne en Iran ? Et que pense la diaspora iranienne de ce nouveau conflit ?

