"Envoyé Spécial" jeudi 19 juin 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

Jeudi 19 juin 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Les reportages diffusés jeudi 19 juin 2025 :

Menu anti-crise : la formule magique ?

Entrée-plat-dessert pour 10 euros… La formule semble difficile à tenir et pourtant de plus en plus de restaurateurs se mettent au « menu anti crise ». Une bataille permanente contre la vie chère.

En France, notre panier de courses a augmenté de plus de 13% en deux ans. Un Français sur deux déclare manger moins bien qu’avant et un sur cinq affirme ne plus aller au restaurant. Pour ces restaurateurs, le menu anti crise est souvent la dernière carte à jouer pour relancer leur affaire mise à mal par la crise du pouvoir d’achat et les années covid. En 2023, 7000 restaurants ont fermé leurs portes.

À Nancy, Jérôme a mis en place en mars dernier cette formule pour sortir de la tourmente qui l’a conduit à se séparer de 40% de son personnel. Depuis l’instauration du menu anti-crise, il voit une nouvelle clientèle arriver : des familles le mercredi, des retraités aussi. Mais pour parvenir à ce tour de force d’une formule maison, concoctée au gramme et au centime près, il a noué des partenariats avec ses fournisseurs, pour serrer les coûts et les emmener dans son aventure.

Dans la Haute-Vienne, à Breuillaufa, l’Auberge de Carine est devenue le cœur de ce village d’un peu plus de 100 habitants. Pour continuer d'exercer, Carine a eu la bonne idée d’ouvrir sa carte aux plus isolés en allant les servir chez eux. 10,50 euros le menu complet à réserver à l’avance ou sur abonnement. Est-ce la formule magique ? C’est surtout un travail permanent à la recherche des meilleurs prix entre dates courtes, promos et déstockage mais aussi en cuisine, pour faire preuve d’imagination.

Si les restaurateurs commencent à se positionner sur le créneau, sur Internet il y a déjà un moment que certaines applications occupent le terrain du « manger moins cher ». Depuis dix ans, la plateforme Phenix met en lien des 2 restaurateurs et des abonnés pour bénéficier des invendus. Après le 1er service, en horaires un peu décalés, c’est la possibilité d’avoir un repas complet à 50% du prix de départ. Depuis deux ans, de plus en plus restaurants frappent à la porte pour rentrer dans le programme, manière de limiter les pertes. Des bons produits au juste prix, et si c’était possible ?

Un reportage signé Marion Cieutat et Violène Vétillard pour STP Productions.



Tribunaux de commerce : la dernière chance des patrons en détresse

En 2024, les défaillances d'entreprises ont augmenté de 17%, et les projections pour 2025 prévoient plus de 65 000 ouvertures de procédures. Derrière ces chiffres, des drames humains, des histoires d'engagement, de passion, et d'épuisement. Chaque semaine, à huis clos dans les salles d'audience des tribunaux de commerce, se joue l'avenir d'artisans, de commerçants, de PME, acculés par la crise économique post-Covid, la flambée des matières premières ou encore la hausse brutale des taux d'intérêt.

Envoyé spécial a obtenu une autorisation exceptionnelle pour filmer les audiences du Tribunal des activités économiques du Mans. Que se passe-t-il quand une entreprise bascule dans la spirale des impayés ?

En filmant des entrepreneurs dans la tourmente, mais aussi les juges, eux-mêmes chefs d’entreprises, qui gèrent leurs difficultés parfois jusqu'à la mise aux enchères des entreprises, ce documentaire lève le voile sur une justice peu connue et qui ne signifie pas toujours la fin d’une entreprise. Dans certains cas, petits patrons et auxiliaires de justice parviennent à sauver une entreprise grâce à une procédure de sauvegarde, et un accompagnement.

Un reportage de Laure Delalex, Mickael Collas, Matéo Masnada, Florent Bardos, Bruno Maruani et Laurent Dy pour 10.7 Production.

Passion musculation : même à la campagne !

En 15 mois, la petite salle de sport a transformé la vie des habitants d’Ailly-sur-Noye, dans les Hauts-de-France. Dans cette commune rurale de 2700 habitants, le pari était risqué pour Cyril Bouthors, le gérant de la salle. Mais son paradis de la fonte et de la sueur s’est vite rempli et l’aventure est devenue rentable en quelques mois. Les équipes d'Envoyé spécial vous font découvrir l’histoire émouvante de Sylvie, 49 ans, ancienne obèse. La musculation a changé sa vie et l’a aidée à reprendre confiance en elle.

À 77 ans, Maurice, lui, est le doyen de la salle et il préfère la musculation au club du 3e âge ! Pour ce retraité, venir tous les jours est non seulement un moyen de rester en forme, mais aussi l’assurance de rencontrer du monde. Le prêtre d’Ailly-sur-Noye s’est abonné pour pousser de la fonte au milieu de ses ouailles !

Après avoir conquis les métropoles, la « muscu » a trouvé sa place dans les campagnes, là où on ne l’attendait pas.

Interview exclusive de Tibo Inshape

Elise Lucet s’invite aussi dans la salle de sport personnelle de Tibo Inshape, le YouTubeur le plus suivi de France. Ils parleront de musculation bien sûr, mais aussi de politique.

Un reportage de Lila Bellili, Raphaëlle Duroselle et Nathalie Masson-Cartier.