"C ce soir" mardi 17 juin 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 17 juin 2025 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli, du lundi au mercredi, puis Camille Diao, le jeudi, reçoivent des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Avec deux chroniqueurs en alternance : Laure Adler et, cette année, Arthur Chevallier.

Thème & invités du mardi 10 juin 2025 :

Netanyahou-Trump • La fin des mollahs ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Sepideh Farsi, réalisatrice.

Nitzan Horowitz, ancien journaliste à Haaretz.

Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales du think thank Synopia.

Dominique Moïsi, géopolitologue.

Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO.