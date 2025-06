"Vive le camping" en Vendée aux Sables d'Olonne sur 6ter jeudi 19 juin 2025

Jeudi 19 juin 2025 à 21:10, Elodie Gossuin présentera sur 6ter un numéro inédit de "Vive le camping - Vacances en famille" dont la destination sera Les Sables d’Olonne, station balnéaire incontournable de la Vendée.

Mais Les Sables d’Olonne, c’est aussi bien plus : une invitation à découvrir une nature préservée, de longues plages de sable fin, des dunes sauvages et des marais salants.

Parmi les sept campings des Sables d’Olonne, Élodie Gossuin a posé ses valises au Nid d’été, un établissement 4 étoiles avec 2 espaces aquatiques et des animateurs survoltés. 10 000 vacanciers s’y croisent chaque été, en tente, en caravane ou encore en mobile home.

La famille Lopez y vient pour la 4ème fois. Son objectif : découvrir de nouvelles activités dans la région.

Les Ruckebush sont originaires de Châteauroux et s’offrent une semaine de vacances pour la première fois de leur vie. Avec leurs deux enfants, ils vont donc découvrir les joies du camping, guidés par leurs amis. De l’installation de leur campement au premier bain de mer des enfants en passant par la découverte de l’accrobranche, chaque minute promet d’être riche en sensations et en émotions.

Enfin, Sonia et Frédéric ont décidé d’embarquer sept enfants au camping. Pour cette grande tribu venue du Nord, c’est un sacré budget et toute une logistique. Sonia et Frédéric arriveront-ils à profiter de leurs vacances et contenter tous les enfants ?