"Complément d’Enquête" sur les secrets les mieux gardés du Sénat, jeudi 19 juin 2025 sur France 2

Jeudi 19 juin 2025 à 23:00 sur France 2, Tristan Waleckx présentera un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête" dont le thème sera : « Sénat : les secrets de la chambre haute ».

Le Sénat, une institution réputée pour sa sagesse, une assemblée qui préfère les débats feutrés aux passes d’armes violentes. Mais cette vénérable institution a été secouée ces derniers mois par plusieurs scandales dont elle se serait bien passée.

Un nom a fait la une de la presse à l’automne 2023. Joël Guerriau, sénateur de centre droit est soupçonné d’avoir drogué la député Sandrine Josso. Selon les expertises médicales, il lui aurait faire boire de l’ecstasy. L’élu a été mis en examen et ne siège plus dans l’hémicycle mais il perçoit toujours ses indemnités d’élu. Interrogé par les journalistes de Complément d’enquête, il clame son innocence.

L’équipe a aussi recueilli les témoignages inédits de collaborateurs qui affirment avoir été harcelés et qui s’estiment lâchés par la Haute assemblée. Certains mettent en cause Esther Benbassa. L’ex-sénatrice Europe Ecologie-Les Verts a récemment été condamnée aux prud’hommes à 10.000 euros de dommages et intérêts. Elle a fait appel mais une autre affaire la menace. Elle doit désormais répondre aux accusations d’une autre collaboratrice qui a, elle aussi, saisi la juridiction prud’homale. Complément d’enquête a obtenu des documents exclusifs sur ce dossier.

Le président du comité de déontologie, le sénateur Les Républicains, Arnaud Bazin affirme que le président de la Haute assemblée a pris « toutes les initiatives nécessaires pour faire en sorte que ces situations n'arrivent pas ». Pourtant, le Sénat n’a officiellement reconnu aucun cas de harcèlement. Complément d’enquête vous révèle pourquoi la Haute assemblée est accusée par certains sénateurs et d’anciens collaborateurs de jeter le voile sur les affaires qui l’embarrassent.

En 2024, les dépenses des élus de la Haute Assemblée s’élevaient à 28 millions d’euros. Et selon le Sénat lui-même, à peine 50 % de ces dépenses ont été réellement vérifiées. Avec ce contrôle plutôt lâche, certains sénateurs prendraient des libertés dans l’utilisation de leurs frais de représentation. Gérard Larcher, le président Les Républicains de la Haute Assemblée jure que la question de l’éthique est essentielle, mais certains élus affirment que l’institution préfère « mettre les affaires sous le tapis ».

Complément d’Enquête sur les secrets les mieux gardés du Palais du Luxembourg.

Un sujet de Julien Cressens et Nils Monteil.