"Enquête d'action - Les pompiers des Hautes-Alpes face à l'imprévu" vendredi 20 juin 2025 sur W9

Vendredi 20 juin 2025 à 21:10, W9 diffusera un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" dont le thème sera : « Chutes, accidents et morsures : les pompiers des Hautes-Alpes face à l'imprévu ».

Deux millions de touristes, des panoramas de rêve, mais aussi des drames qui bouleversent ! Dans les Hautes-Alpes, l'été cache une réalité brutale que seuls les pompiers affrontent.

À peine le temps d’évacuer un deltaplane crashé après une chute de 10 mètres que les secouristes sont déjà appelés pour une morsure de vipère potentiellement mortelle. Et l'adrénaline ne retombe jamais : une famille fauchée sur un passage piéton, c'est toute une équipe mobilisée en urgence absolue.

Dans les airs, l'hélicoptère de secours multiplie les interventions. Sports de montagne, randonnées... « Ici, l'erreur est fatale », affirme un pilote entre deux sauvetages périlleux. Chaque minute compte quand la vie d'un vacancier est en jeu.

À Embrun, « la Nice des Alpes », Pierrick et Lucas font partie des 50 volontaires qui abandonnent leurs congés pour sauver des vies. Des incendies ravageurs aux accidents graves, ces héros de l'ombre jonglent entre vie professionnelle et engagement total. Entre interventions musclées et émotions brutes, découvrez l'été le plus intense des pompiers des Hautes-Alpes.

Une immersion qui changera votre regard sur vos prochaines vacances !