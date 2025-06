"C ce soir" jeudi 19 juin 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 19 juin 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Le journaliste est entouré d'une équipe de chroniqueurs : Laure Adler, Camille Diao et Arthur Chevallier.

Thème & invités du jeudi 19 juin 2025 :

Netanyahou-Khamenei • Les iraniens pris en étau ?

Au 7ème jour de la guerre entre l’Iran et Israël, avec une plongée au cœur de la société iranienne, prise en étau entre leur dictateur et leur agresseur, entre un régime qui les opprime et un chef de gouvernement étranger qui entend les aider à se libérer en les bombardant…

Alors que pensent les Iraniens aujourd’hui ? A qui en veulent-ils le plus : aux Israéliens ou à leurs propres dirigeants ? Cette guerre va-t-elle accélérer la chute du régime ou au contraire amplifier la répression contre les opposants ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Chowra Makaremi, anthropologue, chargée de recherche CNRS.

Armin Arefi, grand reporter au journal Le Point, ancien correspondant à Téhéran.

Mina Kavani, comédienne.

François-Henri Désérable, écrivain.

Pouria Amirshahi, député écologiste et Social de la 5ème circonscription de Paris.

Hamdam Mostafavi, journaliste, directrice adjointe de la rédaction de Libération.