"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 22 juin 2025 sur France 3

Dimanche 22 juin 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Naïma Moutchou, vice-présidente de l’Assemblée nationale, porte-parole d'Horizons.

12:00 Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.

Au sommaire cette semaine :

Pas encore l’été et déjà, une canicule s’installe sur la France comme pour souligner les rapports accablants des climatologues. Les aléas climatiques sont de plus en plus forts, avec des répercussions sur la santé, le travail et bien sûr l’environnement. Mais l’économie n’est jamais loin de l’écologie. Les députés ont adopté cette semaine la suppression des ZFE dans la loi de simplification et réduisent, entre autres, l’objectif de la non-artificialisation des sols. En revanche, le contexte économique et géopolitique relance la souveraineté énergétique par le nucléaire au détriment des énergies renouvelables.

L’autre dossier qui occupe les esprits est toujours le sujet de la réforme des retraites. L’enjeu est-il toujours celui de l’âge légal ou a-t-on glissé vers les modalités qui pourraient rendre la pilule moins amère ?

Avec une "Carte blanche" à Etienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de L’Express.