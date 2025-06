"Au bout de l’enquête" revient sur les affaires Jacques Maire & Jean-Baptiste Rambla samedi 21 juin 2025 sur France 2

Samedi 21 juin 2025 à partir de 14:05, France 2 diffusera trois numéros du magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" dont deux inédits consacrés aux affaires Jacques Maire et Jean-Baptiste Rambla.

"Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

14:00 Affaire Jacques Maire, le caïd insaisissable

Nous sommes dans les années 80 dans la banlieue pauvre et industrielle de Nancy. Une jeune femme est sauvagement assassinée. Dans la même période, deux autres femmes disparaissent. Et un même suspect apparaît à chaque fois. Les errements de la police et de la justice déchaineront la colère des familles.

15:00 Affaire Jean-Baptiste Rambla, le crime en héritage

Le crime peut-il se transmettre de génération en génération comme une sorte de malédiction ? C’est en tout cas ce que semble raconter cette terrible affaire qui démarre par la disparition d’une jeune femme en plein été à Marseille. Les policiers vont d’abord être sans réponse avant de faire le lien avec un ancien fait divers local.

16:00 Affaire Pierre Conty, les hippies tueurs

Comment des amoureux de la nature qui ont fait le choix d’une vie simple loin de la société de consommation peuvent devenir des tueurs fous ? C’est pourtant ce qui s’est passé en Ardèche à l’été 77. Nous sommes le 24 août, des rafales de mitrailleuse résonnent...