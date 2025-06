"Enquête Exclusive - Guyana, jackpot au nouveau pays de l’or noir ?" dimanche 22 juin 2025 sur M6

Au sommaire du magazine "Enquête Exclusive", présenté par Bernard de la Villardière dimanche 22 juin 2025 à 23:10 sur M6, « Guyana : jackpot au nouveau pays de l’or noir ? ».

Depuis 2020 et la découverte de l'une des plus grandes réserves mondiales de pétrole brut au large de ses côtes, le Guyana, petit pays pauvre et méconnu d'Amérique du Sud est l’objet de toutes les convoitises. L’or noir transforme radicalement le pays dont le PIB progresse de 40 % par an.

À Georgetown, la capitale, l'argent du pétrole fait jaillir des quartiers entiers. Les expatriés américains d'Exxon, la compagnie qui exploite le gisement, y vivent dans une bulle dorée avec des centres commerciaux flambants neufs, des résidences ultra-sécurisées et des hôpitaux high-techs. Les milliardaires locaux se disputent les juteux contrats pétroliers. Souvent proches du pouvoir, ils alimentent les soupçons de corruption.

Dans la forêt amazonienne, cette richesse soudaine bouleverse les traditions. Les Amérindiens abandonnent la cueillette ancestrale des cœurs de palmier pour des emplois publics confortables, financés par l'or noir.

Mais ce miracle économique cache une réalité brutale. Un Guyanien sur trois survit avec moins de 6 euros par jour. Avec l'inflation, les loyers ont doublé, l'électricité est deux fois plus chère qu'en France et les prix alimentaires s'envolent. Pour la majorité des habitants, le pétrole n'est encore qu'un mirage.

Enquête Exclusive plonge au cœur de cette transformation vertigineuse. Entre promesses et périls du boom pétrolier, le Guyana deviendra-t-il l'un des pays les plus riches du monde, ou l'or noir va-t-il le faire plonger dans le chaos ? Son puissant voisin vénézuélien revendique une partie de son territoire pour mettre la main sur les gisements.