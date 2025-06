"20h30 le samedi" : Acteurs et pilote, des plateaux à la piste d'un circuit automobile, ce 21 juin 2025 sur France 2

Ce 21 juin 2025, le magazine "20h30 le samedi" proposera un portrait croisé entre James Dean, Paul Newman et Jean-Louis Trintignant, trois acteurs dont la passion commune était la course automobile.

"20h30 le samedi" raconte la grande histoire des acteurs pilotes… James Dean, Paul Newman ou Jean-Louis Trintignant étaient aussi à l’aise sur un plateau de cinéma qu’à plus de 200 kilomètres à l’heure sur la piste d’un circuit automobile.

Se jeter dans l’inconnu, le grand frisson, l’adrénaline… Et si cinéma et vitesse étaient intrinsèquement liés ? C’est ce que racontent ces acteurs pilotes qui ont rejoint Steve McQueen et Paul Newman au panthéon des fous du volant.

De l’intensité et du spectaculaire, tout pour plaire à Hollywood alors que va sortir, mercredi 25 juin, le film de Joseph Kosinski « F1 » avec Brad Pitt…

Un récit signé Maxime Bénéteau et Fabien Lasserre.