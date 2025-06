"Appel à Témoins" sur M6 lundi 23 juin 2025, les affaires qui seront traitées par Julien Courbet (vidéo)

Lundi 23 juin 2025 à 21:10, M6 diffusera le 14ème numéro de l'émission "Appel à Témoins" présenté par Julien Courbet. Voici les nouvelles affaires qui seront traitées dans l'émission.

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses.

Aux côtés de Julien Courbet, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

3 nouvelles affaires non élucidées :

Mort suspecte • Jérôme Warmel (Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais)

Cela aurait dû être un soir de fête pour Jérôme Warmel, 24 ans, qui venait d’avoir son code de la route mais dans la nuit du 28 au 29 août 2017, lorsqu’il rentre chez lui, le jeune homme est agressé en plein centre-ville de Boulogne-sur-Mer. Un adolescent, âgé de 17 ans au moment des faits, lui porte un coup à la tête qui lui aurait été fatal. Deux jours plus tard, Jérôme décède au CHR de Lille.

C’est une première dans Appel à Témoins. Cette affaire a déjà été jugée. L’agresseur a été acquitté à la fin du mois de janvier dernier. Dans leur verdict, les jurés ont bien reconnu qu’il avait commis des violences, mais l’expertise n’a pas permis d’établir de lien de causalité entre les violences et la mort du jeune homme.

La famille de la victime est persuadée qu’il s’agit du coupable et elle demande l’aide des téléspectateurs d’Appel à Témoins avant le procès en appel. Une vidéo, tournée par l’accusé au moment de l’agression, aurait ensuite été publiée sur le réseau social Snapchat avec la mention : “Je l’ai fumé, un seul coup et KO”.

L'émission recherche donc des témoins qui auraient reçu cette vidéo supprimée du réseau depuis. Ce qu’elle contient pourrait bien apporter la preuve que l’agression a bien causé le décès de Jérôme et permettre en appel de condamner l’assaillant de Jérôme.

Mort mystérieuse • Philippe Boufferet (Roane, Loire)

Le 11 avril 2023, vers 17h15, le corps sans vie de Philippe Boufferet est découvert à Roanne, immergé dans sa piscine, à son domicile. La piscine aurait été recouverte par une bâche en plastique, tendue et maintenue au sol par des margelles et des blocs de pierre. Cela élimine les thèses du suicide et de l’accident. Philippe n’a pas pu remettre la bâche et les pierres alors qu’il était mort !

Mais alors qui aurait pu en vouloir à cet homme décrit par ses proches comme un boute-en-train accroc au boulot, bon vivant avec le cœur sur la main ?

Depuis des mois, sans qu’elle ne soit pour autant inquiétée, Nathalie, la compagne de Philippe focalise l’attention : le couple se disputait beaucoup et selon plusieurs témoignages, elle le trompait allégrement. Une fois son compagnon décédé, elle pouvait rester dans la maison de la victime et peut-être aussi récupérer des parts sur plusieurs projets immobiliers menés par Philippe Boufferet.

Mais il y a peut-être une autre piste pour expliquer la mort de Philipe Boufferet. Ces projets immobiliers étaient ambitieux et couteux. N’a-t-il pas dû emprunter de l’argent à des mauvaises personnes ?

Victime d'un délit de fuite • Marion Palmieri (La Gaude, Alpes-Maritimes)

Le 14 décembre 2024, vers 21h50, Marion Palmieri, une élève infirmière de 31 ans, est victime d’un violent accident de la route sur la départementale reliant Cagnes-sur-Mer à La Gaude. Sa voiture est percutée par un conducteur qui surgit face à elle à très vive allure. Après le choc, l’homme redémarre, pousse la voiture de Marion hors du passage et prend la fuite, en criant “Dégage, connasse !”. Gravement blessée, Marion souffre depuis l’accident de lourdes séquelles. Marion ne peut plus se déplacer sans ses béquilles et un fauteuil roulant. Sa vie est un cauchemar : des douleurs dans tout le corps, une jambe handicapée, et elle risque à tout moment un AVC ou un infarctus à cause de plusieurs caillots de sang mal placés.

Très vite, l’enquête est classée sans suite par les gendarmes qui iront jusqu’à accuser la victime d’avoir tout inventé et d’avoir percuté seule la paroi rocheuse qui borde la route.

6 mois après, Marion est déterminée à retrouver le conducteur pour comprendre pourquoi il s’est échappé à bord d’une voiture de type Peugeot 207/208 ou 308 de couleur foncée.

Dans cette affaire, il existe au moins deux témoins qui ont aperçu le chauffard à bord de son véhicule accidenté. Deux personnes qui jusqu’à aujourd’hui ne se sont pas manifestées. Marion compte sur eux pour se faire connaître lors de notre émission.

Si vous avez des informations à communiquer

Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé est mis à la disposition des téléspectateurs, 5 jours avant le direct et durant et toute l’émission.

L’adresse email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. reste ouverte en permanence.