"C dans l'air" samedi 21 juin 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 21 juin 2025, Axel de Tarlé recevra Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle.

Alors que le Salon du Bourget 2025, grand raout international consacré à l'aéronautique et à l'espace, s'apprête à fermer ses portes demain, il dressera un état des lieux de l'industrie française dans ces domaines. Fort de plus de 250 commandes, Airbus peut être satisfait de son bilan de la semaine. Il illustre l'excellence française et participe à placer le secteur aérospatial comme étant de loin le premier excédent commercial de la France.

Ce secteur ne rayonne pas qu'à l'international, il attire également les jeunes ingénieurs français puisque les entreprises qu'ils convoitent ne sont autres que Thales, Airbus, Safran ou encore Dassault Aviation. Une aubaine à l'heure où l'aéronautique recrute, avec 25 000 postes à pourvoir cette année. La cadence est intense face au défi du réarmement. Les dépenses militaires mondiales se sont élevées à hauteur de 2343 milliards d'euros en 2024, en augmentation de 9,4% par rapport à 2023. La France se démarque comme étant le deuxième exportateur d'armes au monde (9,6%), loin derrière les Etats-Unis mais devant la Russie. Une place qu'elle doit notamment à son modèle phare : le Rafale, entièrement fabriqué en France.

Emmanuel Duteil analysera l'excellence de l'industrie aéronautique française à la veille de la fermeture du Salon du Bourget 2025.

Ce mois-ci, le Une du magazine est consacrée au Salon du Bourget : « Les nouveaux conquérants du ciel ».

Marc Lomazzi, journaliste spécialiste des questions environnementales.

Christine Pena, journaliste météo de France info.

Émilie Torgemen, journaliste chargée des questions d’environnement au Parisien - Aujourd’hui en France.

Nicolas Chateauneuf, rédacteur en chef adjoint Sciences et Environnement à France Télévisions.

Dr Faïza Bossy, médecin généraliste, nutritionniste (via Skype).

Canicule

Le jour le plus long de l’année s’annonce comme l'un des plus chauds. Après une nuit tropicale, les températures grimpaient déjà très haut ce matin. A midi, plusieurs régions ont dépassé les 35 °C et des pointes allant jusqu'à 39 °C sont attendues dans l'Ouest. Pas moins de seize départements sont maintenus en vigilance orange canicule.

Cet épisode de fortes chaleurs intervient alors que de nombreuses manifestations sportives et culturelles sont organisées ces jours-ci : festivals, kermesses, fêtes des écoles, compétitions sportives. Entre les concerts en extérieur et foule massée dans les rues, la Fête de la musique, qui se tient ce soir, sera également un rendez-vous particulièrement à risque.

Les autorités et organisateurs d'événements sont contraints de prendre certaines mesures de précaution. A Clisson, en Loire-Atlantique, plus de 200 000 personnes sont attendues au célèbre festival de métal Hellfest jusqu’à demain. Et le thermomètre s'affole. Il pourrait même grimper jusqu’à 37 °C. Pour faire face à ces conditions extrêmes, des brumisateurs, des murs d’eau géants et des fontaines à eau ont été installées sur le site. Les gourdes vides seront aussi exceptionnellement autorisées à l’entrée.

Le dérèglement climatique, que l'on perçoit en ce moment par une intense vague de chaleur, se manifeste également par la multiplication des inondations. La ville de Blendecques, dans le nord du Pas-de-Calais, près de Saint-Omer, a ainsi subit une série d’inondations en novembre 2023 et janvier 2024. Des sinistres très durs à encaisser pour les habitants. Un an après ces inondations, une impasse entière de la ville et sa quinzaine de maisons, vont être rasées pour laisser la place à un bassin de rétention d’eau. Si certains habitants avaient déjà pris la difficile décision de quitter les lieux, d’autres refusent de quitter leur domicile. Ce cas de déplacés climatiques sont amenés à se multiplier dans les années à venir. Et ces derniers doivent parfois batailler avec leurs assurances, qui souhaitent de moins en moins indemniser ce type de sinistre.

Les épisodes de fortes chaleurs, comme celui que l'on observe actuellement, favorise la survenue de pics de pollution atmosphérique. Ce phénomène tue près de 40.000 personnes tous les ans en France.

Afin d'améliorer la qualité de l'air, le dispositif des zones à faible émission (ZFE) avait été adopté sous Emmanuel Macron en 2019 dans la loi d'orientation sur les mobilités, avant d'être étendu en 2021. Or, l'Assemblée nationale a voté ce mardi 17 juin un texte qui prévoit la suppression des ZFE. Les Républicains et le Rassemblement national se sont prononcés main dans la main pour cette disparition. Reste désormais aux sénateurs et aux députés à se mettre d'accord, à voter à nouveau ce projet de loi et à passer sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel.

La macronie, elle, s'est profondément divisée en dépit des consignes de vote données par le président des députés Renaissance Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron qui a expliqué "ne pas être content" de ce détricotage.

Comment s'adapter pour tenir face aux vagues de chaleur ? Comment indemniser les déplacés climatiques ? Comment lutter contre la pollution de l'air, alors que les ZFE pourraient être supprimées ?

