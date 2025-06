"[En]quête de sens" sur l'enseignement en prison, lundi 23 juin 2025 sur T18

Lundi 23 juin 2025 à 20:50, T18 diffusera un nouveau numéro du magazine "[En]quête de sens" présenté par Ava Djamshidi dont le thème sera « Derrière les barreaux, l'école ».

Apprendre, comprendre, découvrir : c'est la promesse du magazine "[En]quête de sens".

Chaque lundi soir à 20:50 sur T18, Ava Djamshidi et ses invités débattent d'un sujet de société faisant écho au documentaire diffusé en prime time.

L'enseignement en prison est au cœur du débat de cette troisième émission.

À la maison d'arrêt de Nanterre, Cécile de Ram et Sylvie Paré font l'école à des mineurs et des majeurs incarcérés. Ici, on compte plus de 1000 détenus pour une capacité de 592 dont 18 mineurs. Pour ces derniers, l'école est obligatoire.

Aucune annonce des invités de l'émission : T18 ayant fait le choix de ne pas les communiquer.