"La grande librairie" mercredi 25 juin 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 25 juin 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 25 juin 2025 :

Pour ce dernier numéro de la saison, Augustin Trapenard propose une émission dédiée aux livres de l’été, dans laquelle il reçoit des grands noms de la littérature et proposera un joyeux programme de lectures pour tous les goûts et tous les âges.

Jean-Christophe Rufin pour son livre « Un été avec Alexandre Dumas » (Équateurs)

L’académicien nous invite à passer l’été avec Alexandre Dumas pour le découvrir ou le redécouvrir. Car, ses lecteurs, innombrables, n'ont souvent retenu que l'épopée des Mousquetaires et la vengeance de Monte-Cristo qui ne doivent pas faire oublier ses dizaines d'autres romans, son théâtre, ni ses magnifiques Impressions de voyage. Jean-Christophe Rufin raconte également le modèle qu’est pour lui ce génie des lettres, et même, un ami qui l’accompagne depuis toujours.

Jacques Weber, l'un des plus grands comédiens français, également auteur de plusieurs livres, Jacques Weber est un habitué des grands textes et des personnages historiques. Il a incarné les héros les plus emblématiques du théâtre Français : Don Juan, Tartuffe, Monte-Cristo ou Cyrano. Grand lecteur et amoureux de la littérature, il parlera des textes qui l’animent et donnera ses conseils de lecture.

Virginie Grimaldi pour son livre « Les heures fragiles » (Flammarion)

L’autrice la plus lue de France est de retour pour un nouveau roman qui s’arrache en libraire. L’histoire de Diane dont la vie tranquille vole en éclats le jour où son mari la quitte et où elle découvre la dépression de sa fille adolescente. Diane est prête à tout pour l’aider, y compris à retourner vers un passé qu’elle avait fui. Ensemble, mère et fille marchent sur un fil. Sous leurs pas, le torrent de la vie gronde et emporte avec lui les heures fragiles.

Jerôme Chantreau pour son livre « L’affaire de la rue Transnonain » (Éditions La Tribu)

La France de 1834 est une poudrière, la monarchie réprime de plus en plus durement les émeutes qui gagnent le pays. À Paris, au milieu de la nuit du 14 avril, l’armée abat les habitants d’un immeuble situé au 12 de la rue Transnonain. Un repaire d’insurgés ? Les victimes sont pourtant des vieillards, des femmes, des enfants… Deux cents ans après les faits, Jérôme Chantreau rouvre ce dossier criminel. Il mène l’enquête, redonne vie aux protagonistes de l’un des faits divers les plus tragiques de la capitale et leur rend justice. L’affaire de la rue Transnonain raconte ce que le pouvoir, lorsqu’il est acculé et vacillant, est capable d’accomplir de pire.

Émilie Tronche pour son livre « Le journal de Samuel » (Casterman)

D’après la série animée écrite par Emilie Tronche et diffusée sur ARTE, le récit en bande dessinée d’une enfance à la grâce irrésistible, sensible et poétique. Samuel a un problème, mais il ne veut pas trop en parler. Cet écolier de 10 ans préfère se confier à son journal intime, dans lequel il tient la chronique de cette fin de l’enfance qui précède l’entrée en 6ᵉ et les premiers émois adolescents. Amitié, jalousie, premier amour, deuil : tout y passe, y compris ses goûts musicaux ou sa passion pour la danse.

Augustin Trapenard est allé à la rencontre du romancier irlandais Paul Lynch dont le roman « Le Chant du Prophète » (Albin Michel) a obtenu le Prix des libraires du roman étranger 2025