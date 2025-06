Claude Lelouch sera le prochain invité des "Rencontres du Papotin" le 12 juillet 2025 sur France 2

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 12 juillet 2025 à 20:30 pour une interview sans filtre du réalisateur Claude Lelouch.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Claude Lelouch face à la rédaction du Papotin

Pour cette dernière émission de la saison, la rédaction du journal atypique rencontre Claude Lelouch, l’un des réalisateurs les plus emblématiques du cinéma français.

Il a marqué l'histoire du septième art en remportant un Oscar et une Palme d'Or grâce au film Un homme et une femme, qui a fait le tour du monde.

Face aux journalistes du Papotin, Claude Lelouch s’est livré avec la sincérité et la générosité qu’on lui connaît. Une conversation libre et passionnée autour du cinéma, de l’amour et du temps qui passe.

Un moment tendre, profond… et sans filtre, car on peut tout dire au Papotin !