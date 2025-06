"Reportages découverte - Futuroscope : Mission sensation !" samedi 28 juin 2025 sur TF1

Samedi 28 juin 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Futuroscope : Mission sensation ! » une immersion dans le doyen des parcs d'attraction réalisée par Isabelle Cottenceau.

Créé en 1987, le Futuroscope a dû opérer une mue spectaculaire pour rester compétitif face aux autres géants du divertissement. Son succès il le doit à son côté futuriste. Mais tous les ans, celui qui est le 4ème plus grand parc de France doit innover. Sensations fortes, immersions, effets spéciaux font désormais partie du cocktail du parc pour se maintenir au-delà des deux millions de visiteurs par an. Cette année, le Futuroscope mise gros et innove avec sa prochaine attraction Mission Bermudes, un grand huit aquatique qui ouvrira le 28 juin. Coût : 25 millions d’euros.

Pendant près d’un an, les équipes de "Reportages découverte" ont suivi ce chantier hors norme et accédé aux coulisses de ce parc qui se veut unique au monde.

C’est la première fois que la famille Gourlin, venue de la région parisienne, se rend au Futuroscope. Pendant deux jours, Steven, Jennifer et leurs deux enfants, Lola, 10 ans et Noah, 7 ans, ainsi que leur tonton, Yoann, vont tout tester : attractions à sensations, voyages en 4D, Aquascope, hôtel et restaurant futuristes... Jennifer le reconnaît : « On avait une image faussée d’un parc avec seulement des écrans. Si on avait su, on serait venus plus tôt ! ». Et la famille Gourlin promet de revenir pour découvrir la prochaine attraction, plus importante jamais réalisée.

Cette attraction est née dans l’imagination sans limites d’Olivier Héral, 54 ans, le directeur de la création. Avec « Mission Bermudes », la plus chère et la plus ambitieuse des attractions du parc, il a concocté son scénario dans les moindres détails et s’appuie sur une technologie inédite : « Ça ne s’est encore jamais fait. Il ne faut pas se louper car les enjeux sont énormes ». Mais à quelques mois de l’ouverture, l’équipe accumule les galères car l’entrepreneur chargé du chantier a jeté l’éponge...

De son côté, le chef Nicolas Escalante, 51 ans, met les bouchées doubles pour que l’expérience du visiteur se prolonge jusque dans l’assiette. Il va aussi participer, à sa manière, à la prochaine attraction Mission Bermudes, en imaginant un dessert totalement mystérieux. Il voudrait que de la fumée s’échappe du plat pour se répandre sur la table. « On recherche toujours l’effet waouh pour surprendre le client ». Mais jusqu’où le chef sera-t-il capable de se réinventer ?

Jeanne Bombardelli, 26 ans, elle, est ingénieure, chargée d’améliorer et de développer les nouvelles technologies au Futuroscope. Avec elle, nous découvrirons les entrailles du parc et les mécanismes de ces impressionnantes machines. Des attractions qu’elle n’hésite pas à tester. « C’est une chance ! Mais on le fait pour apporter un maximum d’immersion au visiteur.» Jeanne a une obsession, la sécurité et une passion, l’innovation. Avec la nouvelle attraction Mission Bermudes, elle va devoir créer des phénomènes mystérieux et relever de nouveaux défis techniques…

Damien Mignotte, 36 ans, est chef de bassin du nouveau parc aquatique immersif, ouvert en 2023. L’Aquascope compte huit toboggans vertigineux, dont le Spiral, le plus dangereux. « Le départ est à 18 mètres de haut et après plusieurs loopings, on atterrit dans un bassin qui fait 1m80 de profondeur. Les gens sont désorientés ». Les interventions vont s’enchaîner pour Damien dont le sang-froid va être mis à rude épreuve.

Entre stress et instants magiques, des moments forts attendent notre famille et les équipes du parc. Une plongée inédite dans les entrailles de ce parc unique au monde.