"Ça commence aujourd'hui" vendredi 27 juin 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Vendredi 27 juin 2025 à partir de 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans "Ça commence aujourd'hui". Voici le sommaire des deux numéros diffusés.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Au sommaire des deux numéros diffusés vendredi 27 juin 2025 sur France 2 :

13:55 Familles recomposées : ce beau-parent qui a bouleversé leur vie



La famille ne se limite pas aux liens du sang. Les invités d’aujourd’hui en témoignent dans cet épisode consacré aux familles recomposées qui se concentre sur ces beaux-parents qui ont changé leur vie.

Élevée par son beau-père, Camille souhaite aujourd’hui qu’il puisse officiellement l’adopter et devenir ainsi le grand-père de son jeune fils.

Marine et Valentin ont tous deux grandi dans l’amour reçu de leur beau-père Bruno et nous racontent comment il en est arrivé à les adopter.

Élevée comme une mère par Béatrice, sa belle-mère aujourd’hui divorcée de son père, Anastasia a gardé de merveilleux souvenirs de l’amour reçu et qui a fait d’elle la mère et la belle-mère qu’elle est elle-même aujourd’hui. Elle aura l’occasion de lui raconter tout cela en direct sur le plateau, car Béatrice lui a fait la surprise de sa présence.

15:05 Sexualité féminine : du plaisir à la souffrance



Faustine Bollaert aborde aujourd’hui un sujet tabou.

Thérèse, Alex et Sniejana nous confient leur rapport très particulier à la sexualité. Elles nous expliquent comment elles sont passées du plaisir à la souffrance et ont sombré dans une véritable dépendance. Comment le sexe peut-il devenir une addiction, au même titre que la drogue et l’alcool ? À quoi ressemble la vie des invitées depuis qu’elles ont perdu leur liberté et que le sexe a régi leur quotidien ? Elles nous éclairent sur leurs difficultés.