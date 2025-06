"C dans l'air" vendredi 27 juin 2025, sommaire et invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 27 juin 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité.

Ce vendredi 27 juin 2025, Axel de Tarlé recevra Christine Kerdellant, journaliste économique et essayiste.

15 millions d'euros de budget et pas moins de 200 invités triés sur le volet parmi lesquels Ivanka Trump, Léonardo Di Caprio, Georges Clooney ou encore Kim Kardashian : le patron d'Amazon Jeff Bezos se marie en grande pompe à Venise du 26 au 28 juin, provoquant l'ire des habitants de la Cité des Doges. Un défilé de stars et une débauche de moyens qui ira de pair avec des dizaines de jets privés et de méga yachts. En somme, le milliardaire s'offre Venise le temps des festivités. En compensation, il offre 1 million d'euros à une association pour la recherche et la protection de la lagune. "Venise est une ville vivante, pas un local à louer au meilleur prix", dénonce le collectif No Space for Bezos. Ces patrons de la tech peuvent-ils tout acheter ?

Cet évènement est également l'occasion de revenir avec Christine Kerdellant sur le profil et la trajectoire de ce magnat hors normes.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

Les experts invités :

Gaël Sliman, président et co-fondateur de l’institut de sondage ODOXA.

Stéphanie Villers, économiste, conseillère économique de PwC France.

Philippe Mabille, directeur éditorial La Tribune et La Tribune Dimanche.

Sylvie Pierre-Brossolette, éditorialiste politique au Point.

Le thème de l'émission :

Retraites, santé : coup de chaud pour Bayrou

La porte-parole du gouvernement avait prévenu : le prochain budget sera un "cauchemar". Ces derniers jours, les contours de ce budget 2026 se précisent, et le signal est clair : les économies seront douloureuses, notamment pour la santé.

Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, a annoncé lors d’une audition à l’Assemblée nationale que 1,7 milliard d’euros d’économies seraient réalisés dès 2025 sur les dépenses de santé. Parmi les premières victimes : les revalorisations tarifaires promises aux kinésithérapeutes et médecins libéraux, vont être reportées au 1er janvier 2026. Le gouvernement cible aussi l’hôpital, les arrêts de travail, les affections de longue durée (ALD) et envisage de nouveaux déremboursements de médicaments.

Autre front sensible : le transport sanitaire. L’exécutif entend maintenir la pression dans les négociations avec les chauffeurs de taxi, sur fond de réforme des tarifs. "Nous n’avons pas d’autre solution que cette réforme du modèle de tarification", a martelé Catherine Vautrin. Autrement dit : il n’y aura pas de recul.

Sur les retraites, le climat reste tout aussi tendu. Après quatre mois de concertation sans accord entre partenaires sociaux, le Premier ministre a tenté jeudi de reprendre la main. Refusant de parler d’"échec" du conclave, François Bayrou a vanté plusieurs "avancées", à commencer par un consensus sur l’objectif de retour à l’équilibre en 2030 et le maintien du départ à 64 ans, tel que fixé par la loi Borne. Le chef du gouvernement a également proposé a proposé aux "experts et négociateurs des organisations de se remettre au travail" "15 jours, 10 jours" convaincu qu’un accord était à portée de main pour améliorer la réforme des retraites de 2023.

Mais le premier syndicat de France a refusé de participer à "de nouvelles séances de négociations". Pour la CFDT, les deux derniers points de blocage dans les négociations, que sont la pénibilité et le financement du système de retraites, sont "deux éléments extrêmement importants et structurants des discussions".

"Si, à un moment, le gouvernement veut trouver une voie d’équilibre, il faut qu’il comprenne que, pour mon organisation, il n’y a pas de voie de passage sans la réparation sur la pénibilité, avec le dispositif qu’on a proposé", a-t-elle ajouté, précisant que le bureau national de la CFDT avait rendu un avis "unanime" en ce sens vendredi matin.

"Si les organisations considèrent que ce n’est plus leur heure et qu’il faut trancher, on tranchera", a répondu ce vendredi le Premier ministre. L'échec du conclave sur les retraites est un coup dur pour le locataire de Matignon, et s’annonce lourd de conséquences. Le Parti socialiste, qui réclame un projet de loi "sans délai" pour reparler des retraites et mettre au menu du Parlement toutes les mesures qui fâchent, y compris l'âge légal de départ à la retraite porté à 64 ans en 2023, a annoncé en début de semaine le dépôt d'une motion de censure. Sauf coup de théâtre le RN ne devrait pas la voter, mais le Premier ministre se retrouve dans une position encore plus compliquée avant la présentation du budget. Un coup de chaud qui augure une rentrée sociale et un automne parlementaire à hauts risques.

