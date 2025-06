"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 28 juin 2025 sur France 3

Dimanche 28 juin 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Eric Piolle, maire de Grenoble, porte-parole des Écologistes.

12:00 Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Au sommaire cette semaine :

Une forte canicule s’est invitée dans l’actualité en ce début d’été, avec comme corollaire les orages et des conséquences souvent dramatiques. Logements transformés en bouilloires thermiques, écoles et examens perturbés, le dérèglement climatique est partout.

L’école est finie, mais le travail du gouvernement et des parlementaires ne l’est pas avec le dossier des retraites et la préparation du budget où il faut toujours trouver plus de 40 milliards d'euros d’économies. L’Éducation nationale et la santé seront-elles encore des priorités ?

Avec une "Carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique du groupe EBRA Presse.