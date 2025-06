"C l’hebdo" samedi 28 juin 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5 (vidéo)

Samedi 28 juin 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 28 juin 2025 :

18:55 C L'hebdo

Donald Trump a-t-il vraiment anéanti le programme nucléaire iranien ?

Gallagher Fenwick, journaliste

Farid Vahid, chercheur.

Orages, fortes chaleurs : doit-on craindre un été à haut risque ?

Évelyne Dhéliat, présentatrice de la météo sur TF1.

Eric Brocardi, porte-parole des pompiers.

Conclave sur les retraites, dépenses de santé 2025, intoxications dans l’Aisne…

Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités,

20:05 C L'hebdo, la suite

Antoine de Caunes pour son magazine "Vieux".

Nicky Doll, pour la diffusion de “Drag Race France - All Stars” dès le 10 juillet sur France 2.

Maxime Frédéric, élu meilleur pâtissier du Monde.

Extrait vidéo

Nicky Doll, les mots pour sa mère : "Je me dois à moi-même d’aller jusqu’au bout de mes rêves. Je lui dois aussi et à chaque fois, je la vois être fière."