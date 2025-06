"Faites entrer l'accusé" sur l'affaire William Modolo et ses bourreaux, dimanche 29 juin 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

Dimanche 29 juin 2025 à 21:10, RCM Découverte diffusera un inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" sur l'affaire William Modolo : « Le souffre-douleur, à la vie, à la mort ».

Il pensait avoir trouvé de vrais copains et un idéal de vie. Mais William Modolo a payé cher cette naïveté. Au prix de sa vie. Parce qu’il est devenu le souffre-fouleur de cinq adultes, qui le punissaient à tous bouts de champ. Malgré les humiliations, les actes de torture et de barbarie dont il était l’objet de la part de « ses copains », le jeune homme de 20 ans est resté.

Ses bourreaux l’ont violé à l’aide d’une bouteille, brûlé avec une grille de barbecue, lapidé. Ils lui ont arraché douze dents ... à vif avant de l’abandonner, mort, dans une garrigue de St Cannat, dans le Sud de la France.

En 2011, les cinq bourreaux de William Modolo ont été condamnés par la Cour d’Assises des Alpes-Maritimes à des peines allant de 20 à 30 ans de réclusion criminelle.

Six ans plus tard, à l’autre bout de la France, Carole aurait pu connaitre la même fin tragique que William Modolo. Parce qu’elle se trouvait dans une situation de détresse familiale et financière, et qu’un couple de Boulogne-sur-Mer, a profité de sa faiblesse.