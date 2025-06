"Sept à Huit" dimanche 29 juin 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 29 juin 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:05 sur TF1.

17:05 Sept à Huit Life

Les coulisses du Puy du Fou

Le parc Vendée a battu son record de fréquentation : 2,8 millions de visiteurs l'an dernier...

18:20 Sept à Huit

Les rois d'Ibiza

Deux Français viennent d'ouvrir la plus grande discothèque au monde.

Document exclusif à Gaza

Sept à Huit a suivi des familles en quête de nourriture et de soins.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Alain, gagnant du Loto

Alain a gagné 15 millions d'euros au Loto, il se confie cette semaine à Audrey Crespo-Mara.