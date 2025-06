"Reportages découverte - Ferias, Fest-Noz c'est la fête au village" dimanche 29 juin 2025 sur TF1

Dimanche 29 juin 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Ferias, Fest-Noz c’est la fête au village », un documentaire réalisé par Thomas Vaillant.

On les appelle fest-noz, férias, kermesses, fêtes votives où fêtes patronales... Elles sont associées à un saint local, à une spécialité culinaire, aux vendanges, ou tout simplement à l’histoire d’un village... Des fêtes à taille humaine où tout le monde se connaît et où la convivialité est de rigueur. Elles sont souvent l’occasion pour les familles de se retrouver, de se remémorer les souvenirs de vacances chez les grands-parents… Les fêtes de village sont intergénérationnelles et profondément ancrées dans nos terroirs.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Reportages découverte" a suivi des passionnés qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur amour pour que la fête de leur village soit la plus belle.

Dans la petite ville de Cancale, en Bretagne, on se retrouve tous les ans en septembre pour un incroyable festival des chants marins. Ici, tout le monde chante, tout le temps ! D’ailleurs, on surnomme Cancale « le village des fous chantants ! ». Pierrette et Jacques, septuagénaires heureux, on semble-t-il trouvé l’élixir de jouvence : une sociabilité joyeuse grâce au bénévolat… et le goût des chants marins et de l’improvisation devant un public conquis qui se met à chanter à son tour à la première occasion. Comme le dit Pierrette avec le sourire, « la fête et le chant, c’est une merveilleuse thérapie ! Comment voulez-vous vieillir avec cette ambiance ?! On ne peut pas vieillir ! ».

Nous irons également à Espelette, où depuis plus de 50 ans, le piment est à l’honneur dans la plus pure tradition basque. Marie et Nicolas, un jeune couple d’entrepreneurs du pays se lance dans la création d’une bière au piment, soutenu par la famille et la confrérie du piment d’Espelette. « Pour nous c’est une fierté de participer à la fête du village, et c’est aussi un formidable enjeu économique, on a hâte de voir comment si notre bière va avoir du succès ! » s’enthousiasme Nicolas. Ici aussi, c’est tout le village qui se prépare pour la fête : les filles de 8 à 20 ans répètent les danses traditionnelles jusqu’à la dernière minute, les bandas s’apprêtent à soulever la foule et les bénévoles s’activent au grand dîner-dansant du samedi soir où l’on vient de toute la région pour participer à l’euphorie générale.

À Saint-Junien, au cœur du Limousin, depuis le moyen-âge, les Ostensions donnent lieu à une gigantesque procession en costumes d’époque. Une fête qui n’a lieu que tous les 7 ans et que les Saint-Juniaudes et Saint-Juniauds ne manqueraient pour rien au monde ! Les sœurs Luce et Félicie, 28 et 30 ans, défilent depuis qu’elles sont toutes petites, comme elles se le rappellent devant les photos de famille : « Regarde, là tu devais avoir 4 ans, pas plus ! Tu rêvais déjà de jouer Jeanne d’Arc et moi la Reine Élisabeth de Hongrie ! ». Cette année, elles vont faire découvrir cette incroyable fête traditionnelle à leurs amoureux, quelques peu déboussolés, eux-mêmes venant de Lille et de Marseille.

De la Bretagne jusqu’au Pays-Basque en passant par le Limousin, voici 3 fêtes de villages, trois façons très différentes de se retrouver avec toujours une seul envie : la convivialité.