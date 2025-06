"Enquête de santé - Quand l’eau sème le trouble" sur France 5 mardi 1er juillet 2025

Mardi 1er juillet 2025 à 21:05 sur France 5, le magazine "Enquête de santé" propose une soirée consacrée à l'eau avec un documentaire de Bruno Timsit sera suivi d'un débat animé par Marina Carrère d'Encausse.

Scandale des eaux minérales, eau du robinet polluée : c’est toute l’eau qui est troublée en France.

Avec les révélations des traitements illicites utilisés pour certaines eaux minérales s'ajoute une autre réalité inquiétante : celle de la pollution de l'eau du robinet.

Car l’eau du robinet a beau être l’un des produits les plus contrôlés de France, elle n’est pas épargnée par la pollution. Pesticides, polluants éternels, traces de médicaments… Ces substances rejetées dans l’environnement se retrouvent dans l’eau que nous buvons. Quels sont les effets de ces substances chimiques sur notre santé ?

Face à tous ces polluants, on nous propose aujourd’hui de nombreuses solutions pour traiter notre eau à la maison. Perles de céramique, bâtonnet de charbon actif, carafes filtrantes… Pour chacun de ces produits, des promesses d’eau "pure" sont avancées par les fabricants. Mais ces objets sont-ils vraiment efficaces ?

La France est l’un des pays où l’on consomme le plus d’eau en bouteille dans le monde : 135 litres par an par Français, en moyenne ! Mais ces eaux, qui coûtent au consommateur entre 300 fois et 1 000 fois plus cher que l’eau du robinet, ne sont pas non plus épargnées par la pollution, et notamment la présence de microparticules de plastique dans les bouteilles d’eau plate et gazeuse les plus vendues en France.

Eau en bouteille ou eau du robinet ? C’est sur le terrain de la santé que se joue désormais notre choix. On peut bien sûr comparer les prix, sélectionner une eau parce que son goût nous plaît, mais pour être certain qu’une eau est bonne pour la santé, il faut pouvoir juger de sa qualité. Et pour les consommateurs, ce choix n’est plus si limpide.

Alors est-il encore possible aujourd’hui de consommer une eau dans laquelle quasiment tous ces polluants seraient éliminés ? Et entre l’eau minérale et l’eau du robinet, qui remporte le match de la santé ?

Les invités du débat :

Pr Yves Levi, professeur de santé publique-environnement, membre des Académies de médecine et de pharmacie.

Mickaël Derangeon, maître de conférence en physiologie à Nantes-Université, vice-président chez Atlantic'eau (service public en charge de l’eau potable sur 148 communes en Loire-Atlantique).

Ingrid Kragl, directrice de l’information chez Foodwatch et autrice de l’enquête sur la fraude alimentaire « Manger du faux pour de vrai » (éd… Robert Laffont).

Dr Isabelle Tostivint, néphrologue.