"C dans l'air" mercredi 2 juillet 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce mercredi 2 juillet 2025, Caroline Roux reçoit Patricia Allémonière, grand reporter, auteure du livre "Au coeur du chaos", publié aux éditions Arthaud.

Elle reviendra sur les relations franco-algériennes, après la condamnation en appel à cinq ans de prison de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie, et celle à 7 ans de prison du journaliste sportif Christophe Gleizes.

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales.

Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des États-Unis et également éditorialiste chez Ouest France.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique pour Le Figaro.

Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major et ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN.

Alors que Donald Trump reste, depuis des semaines, ambivalent sur l’avenir de l’aide militaire à l’Ukraine, la Maison-Blanche a annoncé mardi avoir suspendu la livraison de certaines armes à Kiev. Une décision motivée, selon plusieurs médias américains, par les inquiétudes du Pentagone concernant le niveau des stocks de munitions de l’armée américaine.

Parmi les équipements concernés figurent les systèmes de défense aérienne Patriot, l’artillerie de précision et les missiles Hellfire. Cette décision intervient alors que la Russie intensifie ses frappes. Rien que le week-end dernier, plus de 530 drones et missiles se sont abattus sur le territoire ukrainien. La défense antiaérienne en a intercepté la moitié. Les autres ont visé plusieurs villes, dont Kiev.

L’Ukraine a déclaré mercredi ne pas avoir reçu de notification officielle de la part des États-Unis. "Nous sommes en train de clarifier la situation", a précisé Dmytro Lytvyne, conseiller de Volodymyr Zelensky. Il a assuré que les discussions avec Washington se poursuivent "à tous les niveaux".

Le Kremlin, lui, a salué cette annonce. "Moins il y a d’armes livrées à l’Ukraine, plus proche est la fin de l’opération militaire spéciale", a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine.

Sur un autre front, Donald Trump a affirmé mardi sur son réseau social que l’État d’Israël a accepté un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza. Il espère "travailler avec toutes les parties pour mettre fin à la guerre" et met la pression sur le Hamas pour qu’il accepte cet accord, déclarant : "La situation ne s’améliorera pas — ELLE NE FERA QU’EMPIRER".

Cette déclaration intervient alors que le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, était en visite à Washington, en amont de la venue du Premier ministre Benyamin Netanyahou prévue lundi. Trump a aussi mentionné une rencontre bilatérale imminente avec l’Iran, sans en dévoiler les détails. Pendant ce temps, les interrogations persistent sur l’impact réel des récentes frappes américaines contre les installations nucléaires iraniennes.

Selon le Washington Post, des échanges interceptés entre responsables iraniens laisseraient entendre que les dommages sont limités. De son côté, Donald Trump affirme que le programme nucléaire iranien a été "complètement anéanti". Les responsables américains se veulent plus prudents : l’évaluation complète des dégâts prendra du temps. D’autant plus que Téhéran a suspendu toute coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui n’a désormais plus accès aux sites nucléaires du pays. Selon l’agence onusienne, l’Iran pourrait relancer son programme d’enrichissement d’uranium d’ici à "quelques mois".

En parallèle, Donald Trump s’est livré à une nouvelle attaque verbale contre Elon Musk, n’excluant pas d’expulser du pays le patron de Tesla, naturalisé américain en 2002, et le renvoyer vers son pays d’origine : l’Afrique du Sud. Il a aussi évoqué la possibilité que la Commission pour l’efficacité gouvernementale (DOGE) – créée par et pour Elon Musk afin de réduire les dépenses fédérales – puisse se retourner contre son ex-directeur et remettre en question les fonds publics investis dans ses entreprises, notamment dans le domaine spatial.

