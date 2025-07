"Enquête d'action" en immersion avec la BAC de Montpellier vendredi 4 juillet 2025 sur W9

Vendredi 4 juillet 2025 à 21:10 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Brigade anti-criminalité : opérations spéciales à Montpellier ».

À Montpellier, après une hausse inquiétante, la délinquance est en baisse de 17% entre 2019 et 2022 grâce, notamment, au travail des policiers de la Brigade Anti-Criminalité. La soixantaine de « baqueux » sont particulièrement efficaces dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Avec Cédric, Romain, Jérôme, vous serez au cœur des coups de filet effectués contre les dealers établis dans les cités. Planque dans des camionnettes, saturation de l’espace, arrivées surprises : tous les moyens sont bons pour interpeller choufs, petits vendeurs et têtes de réseaux. Chaque opération permet la confiscation de milliers d’euros de marchandises et la neutralisation, jamais pérenne, des points de deal.

Outre les consommateurs, le commerce de stupéfiants peut aussi coûter la vie à ses petites mains. Grâce à la dénonciation d’un ancien vendeur, la police va mener une opération très risquée : l’exfiltration d’un guetteur, séquestré depuis 2 jours et menacé par le gérant du point de deal à cause d’une dette non-remboursée.

À Montpellier, les vols et les règlements de compte sont un moyen pour les bandes rivales de se faire justice. Le centre-ville n’est pas épargné non plus : en mai 2023, une vague de violence et de vols ont touché les commerçants. Le renforcement de la présence policière, via les patrouilles de CRS, a permis de diminuer les vols de 21 % en 2023 mais le fléau subsiste et se déplace dans des quartiers plus compliqués, comme La Paillade. Téléphones, bijoux, vélos : rien n’échappe aux délinquants qui s’en prennent physiquement aux propriétaires pour les détrousser.