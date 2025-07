"C à vous" vendredi 4 juillet 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce vendredi 4 juillet 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 4 juillet 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Budget 2026, François Bayrou au plus bas dans les sondages, grève des contrôleurs aériens…

Alain Duhamel, éditorialiste politique sur BFM TV, essayiste.

États-Unis : le Congrès adopte le budget de Donald Trump la veille de la fête nationale

Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter, chroniqueur à L’Obs.

20:00 C à vous, la suite

Vincent Perrot, journaliste et animateur pour l'émission RTL petit matin week-end le samedi et dimanche de 4:30 à 6:00.

Claudia Tagbo et Alex Ramirès pour le spectacle "Orso et le secret des étoiles" dès le 24 septembre au Grand Rex à Paris et en tournée dans toute la France.

Magic System interprète le single "Vida Loca" disponible sur toutes les plateformes.

Dans la cuisine de C à vous

Abdel Alaoui, chef des restaurants Choukran à Paris.