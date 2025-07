"C l’hebdo" samedi 5 juillet 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Samedi 5 juillet 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 5 juillet 2025 :

18:55 C L'hebdo

6 mois à la Maison-Blanche : Donald Trump sans limites ?

Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde.

Corentin Sellin, spécialiste des États-Unis.

Éric Heyer, économiste.

De quoi Napoléon est-il vraiment mort ?

Philippe Charlier, médecin légiste, racontera ce que disent les cœurs et les corps de Louis XIII, Louis XIV et Napoléon.

20:05 C L'hebdo, la suite

Michel Cymes pour son spectacle "Secret(s) Médical".

Alex Vizorek pour son spectacle “Deux ½” en tournée dans toute la France.

Marguerite interprétera son titre “Les filles, les meufs”.

Quentin Mauro, le gagnant de Top Chef 2025.