"Enquête Exclusive" sur les nouveaux médicaments qui font maigrir la planète dimanche 6 juillet 2025 sur M6

Dimanche 6 juillet 2025 à 23:05 sur M6, le magazine "Enquête exclusive" propose un document sur les nouveaux médicaments qui font maigrir la planète.

C'est une révolution qui déferle sur le monde. Wegovy, Ozempic, Mounjaro, Zepbound, ces médicaments miracles qui promettent de bouleverser la vie de millions de personnes et tout un pan de l'économie mondiale en éradiquant l'obésité. Avec eux, c'est un vieux fantasme qui pourrait devenir réalité : perdre du poids sans effort ! Aux États-Unis, un adulte sur huit les a déjà testés, soit plus de 30 millions d'Américains.

Le traitement vient de débarquer en France ! Le principe est simple : les patients s'injectent une piqûre une fois par semaine dans la cuisse, l'abdomen ou le bras. Dans ces injections, un cocktail composé d'une dose plus ou moins forte d'une substance qui reproduit l'effet de l'hormone GLP-1 et bloque l'appétit au niveau du cerveau. En moyenne, les patients perdent jusqu'à 15 % de leur poids en un an quand les régimes traditionnels peinent à atteindre les 5 %.

Outre-Atlantique, des célébrités comme Oprah Winfrey, Elon Musk ou Rebel Wilson vantent les mérites de ces nouveaux médicaments. Sur les réseaux sociaux, des centaines de mères de famille, sous perfusion de ces nouvelles potions, partagent des avant-après toujours plus spectaculaires. C'est devenu un phénomène tel que des familles entières sont sous traitement.

Dans l'État de Géorgie, Enquête Exclusive a rencontré Emma. Elle est passée de 118 à 86 kilos en un an. Cette trentenaire, maman de 2 enfants, a converti son mari et même ses propres parents au GLP-1. À eux 4, ils ont perdu plus de 100 kilos !

Aux États-Unis, l'usage de ces médicaments devient de plus en plus commun. Pour en tirer bénéfice, des salons de beauté se mettent à proposer ces injections anti-kilos en trop. Et des personnes qui n'ont aucun poids à perdre commencent même à prendre des microdoses de traitement en prévention ! Pourtant, les spécialistes alertent sur les risques de prendre cette molécule sans suivi médical. Et partout dans le monde, les récits de patients qui subissent des effets secondaires graves commencent à émerger.

En France, Enquête Exclusive a rencontré Isabelle Charrier. Le médicament lui aurait provoqué une paralysie incurable de l'estomac. Elle a perdu plus de 40 kilos en 8 mois et a de grosses difficultés pour s'alimenter. Son cas n'est pas isolé. Aux États-Unis, des dizaines d'avocats dénoncent un scandale sanitaire et préparent actuellement de gigantesques procès pour attaquer les grands laboratoires pharmaceutiques. Malgré les risques, de plus en plus de Français prêts à tout pour maigrir optent pour le marché noir.

Le trafic de GLP-1 explose. En un clic, sur internet, il est possible d'obtenir des ordonnances pour ces médicaments. Sur les réseaux sociaux, ces dealers d'un nouveau genre en proposent en toute illégalité.

Perdre du poids grâce à une simple piqûre sans aucun effort... la promesse est-elle trop belle pour être vraie ?

Enquête sur la molécule qui fait fondre l'Amérique.