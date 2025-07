"C dans l'air" samedi 5 juillet 2025, les invités reçus par Maya Lauqué sur France 5

Ce samedi 5 juillet 2025 à partir de 17:45 sur France 5, Maya Lauqué présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Maya Lauqué reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 5 juillet 2025, Maya Lauqué recevra Laure Salmona, cofondatrice de l'association Féministes contre le cyberharcèlement

À Saint-Étienne, cette semaine, un lycéen de 18 ans a été arrêté après avoir projeté un attentat à motivation masculiniste. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, une première en France dans le cadre d’une affiliation revendiquée à la mouvance dite « incel ». Acronyme de involuntary celibates (célibataires involontaires), ce courant rassemble des hommes qui attribuent leur isolement affectif à une prétendue injustice biologique. Selon cette vision, certains hommes seraient « génétiquement inférieurs », et cette frustration supposée légitimerait, dans ses formes les plus extrêmes, le recours à la violence à l’égard des femmes.

Derrière cette affaire, toute une dynamique préoccupante est mise en lumière comme l'avait montrée la série Adolescence. Sur les réseaux sociaux, les discours sexistes, masculinistes et haineux s’étendent, incarnés par des influenceurs très suivis qui ciblent notamment les plus jeunes. Le rapport 2025 du Haut Conseil à l’Égalité alerte d’ailleurs sur une polarisation croissante autour des questions de genre — particulièrement marquée chez les plus jeunes.

Laure Salmona viendra décrypter les ressorts de cette radicalisation en ligne, les mécanismes de diffusion de ces idées, et les enjeux politiques et éducatifs qu’ils soulèvent aujourd’hui.

17:45 "C dans l'air"

Maya Lauqué décryptera l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités / experts :

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Lauric Henneton, spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l’Université Versailles Saint-Quentin.

Marjorie Paillon, journaliste, spécialiste des questions internationales.

Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS, Spécialiste des États-Unis.

Le thème de l'émission :

2025 : Trump : vers un nouvel âge d’or de l’Amérique ?

« Nous entrons dans l'âge d'or de l'Amérique ». C'est avec ses mots que Donald Trump a promulgué sa loi budgétaire à l’occasion de la fête nationale. Sa « grande et belle loi », comme il l’a baptisée, est tentaculaire, et honore bon nombre de ses promesses de campagne : augmentation des dépenses militaires, financement d’une campagne d’expulsion d’ampleur de migrants, réductions d'impôts pour les plus riches. Une victoire pour Trump, « la plus grande » à ses yeux depuis le début de son second mandat.

Ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Le président a dû chercher le soutien de sénateurs républicains pour arracher le vote du texte au Congrès. L'opposition a donc échoué à l'en empêcher, dans un contexte déjà tendu sur le plan économique, avec des droits de douanes qui devraient s'appliquer dès ce mercredi pour des dizaines de pays, si aucun accord commercial n'est trouvé avec la Maison blanche.

La loi prévoit en tout cas 170 milliards de dollars pour lutter contre l’immigration. 70 milliards devraient être alloués aux opérations de la police de l’immigration (ICE), 45 à la reprise de la construction du mur entre les Etats-Unis et le Mexique. Mais le tollé vient d'un nouveau centre de rétention pour immigrés en situation irrégulière, construit au milieu des marécages de Floride. Celui-ci est entourés d'alligators pour dissuader toute évasion.

Les méthodes de Donald Trump donnent des idées à certains politiques français. En Nouvelle-Aquitaine, le député UDR Bartolomé Lenoir est surnommé le « Trump de la Creuse ». Catholique et réactionnaire, il est obnubilé par l’immigration, et n'hésite pas à propager de fausses informations.

Alors, quelles seront les conséquence de cette loi budgétaire ? Jusqu'où ira Trump dans sa politique anti-immigration ? Pourquoi ses méthodes controversées s'importent-elles en France ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.