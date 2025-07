"Sept à Huit" dimanche 6 juillet 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 6 juillet 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:05 sur TF1.

17:05 Sept à Huit Life

Voyage low cost : l'envers du décor

Retards, vols déroutés, refus d'indemnisations, l'envers du décor des voyages low cost

18:20 Sept à Huit

L'incroyable escroquerie à 106 millions d'euros

106 millions d'euros évaporés : plus de 400 épargnants dans toute la France se disent victimes d'une immense escroquerie.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Mayane, son truc en plus

Mayane, 20 ans, est devenue comédienne, danseuse, mannequin et influenceuse, alors qu'elle est porteuse de la trisomie 21. Loin d'être un handicap, elle en a fait une force pour réaliser ses rêves les plus fous. Elle a monté les marches du festival de Cannes et brille aujourd'hui sur le parquet de Danse avec les stars. Pourtant, quand elle est née, une pédiatre à la maternité avait expliqué à ses parents qu'elle ne ferait rien de sa vie.